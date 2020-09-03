Минтруд против повышение доли оклада бюджетников до 70%

3 сентября. FINMARKET.RU - Российскиерискуют не дождаться повышения доли оклада в зарплате до 70%. Ранее с инициативой увеличить долю оклада в зарплате бюджетников, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части составляло 70% на 30%.выступала "Единая Россия". Но Минтруд считает, что тема увеличения базовой части нуждается в дополнительной проработке, сообщили "Известиям" в министерстве.

В целом же в Минтруде выступают за реформу системы оплаты труда, однако склоняются к установлению единых принципов формирования зарплаты по различным отраслям.

Как сообщили в министерстве, сейчас в Госдуме находится законопроект о наделении правительства возможностью устанавливать единые принципы формирования отраслевых систем оплаты труда. При таком подходе принципы для каждой отрасли будут формироваться отдельно с учетом мнений работодателей, профсоюзов и экспертов. А результатом новых норм станет сближение условий оплаты труда одной отрасли в разных регионах. Работник, переходя из одного учреждения в другое, увидит систему, основанную на тех же принципах, что и на предыдущем месте работы, привели пример в Минтруде.

Также в пресс-службе уточнили, что рекомендации по доле оклада в составе заработной платы формирует Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений во взаимодействии с отраслевыми министерствами и профсоюзами. Ежегодно она готовит единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

"Позиция, согласованная профсоюзами и работодателями, - устанавливатьтаким образом, чтобы их доля в структуре заработной платы работников культуры, медицинских и педагогических работников, составляла соответственно не менее 50%, 55%, 70%. Такие различия в большей степени позволяют учитывать особенности организаций отрасли и гибко подходить к материальному поощрению сотрудников", - указали в Минтруде на преимущества действующей системы, которая учитывает интересы всех сторон трудовых отношений.

Но это мнение не разделяют в Федерации независимых профсоюзов."70% на 30% - это хорошее соотношение, поэтому мы поддерживаем предложение "Единой России", - заявил "Известиям" глава ФНПР Михаил Шмаков.

В "Единой России" намерены принять норму о повышении доли оклада в зарплате уже этой осенью, чтобы она была учтена при подготовке региональных и федеральных бюджетов на следующий год. Об этом заявил первый зампред фракции партии власти в Госдуме Андрей Исаев.

В оппозиционных фракциях Госдумы и профильном комитете по труду инициативу "Единой России" готовы поддержать.