Россия опустилась на одну ступень "Глобального инновационного индекса"

3 сентября. FINMARKET.RU -потеряла одну позицию в рейтинге "Глобальный инновационный индекс", подсчитываемом Корнелльским университетом, бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). В рейтинге, который составляется с 2007 года, РФ опустилась на 47-е место, до этого 2 года подряд РФ занимала 46-ю позицию, пишет "Коммерсант"

В тройке лидеров изменений не произошло - это по-прежнему Швейцария, Швеция и США. Далее следуют Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия, Южная Корея. Китай является единственной крупной развивающейся страной, которая оказалась в топ-20 рейтинга (14-е место).

Всегосоставлен для 131 страны и рассчитывается на основе 80 показателей, которые объединены в 7 групп. Итоговый показатель определяется как среднее двух субиндексов - ресурсов для инноваций (оцениваются институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и их результатов (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности). РФ традиционно занимает более высокое место по оценке ресурсов для инноваций, чем по субиндексу результатов (42-е место против 58-го, год назад - 41-е и 59-е места соответственно).

По оценке человеческого капитала и науки РФ опустилась с 23-го на 30-е место в рейтинге. В том числе по охвату высшим образованием страна осталась на 17-м месте, но по численности выпускников естественно-научных и инженерных специальностей опустилась с 10-го на 15-е. По доле расходов на образование в ВВП страна занимает лишь 82-е место (3,7%, год назад - 3,8% и 86-е место).

По уровню развития бизнеса РФ на 42-й строчке (год назад - на 35-й). Но по числу компаний, имеющих образовательные программы, Россия лишь 91-я (была 27-я), по развитию кластеров - 95-е (было 89-е).

По результатам развития технологий и экономики знаний Россия поднялась на три строки - до 50-го места. При высоких местах по числу патентов на изобретение (17-е, было 20-е) и полезную модель (с 8-го на 5-е) по числу полученных сертификатов качества ИСО 9001 РФ занимает лишь 105-е место (было 111-е). По уровню развития рынка РФ поднялась на 6 ступеней - до 55-го места, улучшение произошло в части доступа к кредитам (60-е место против 69-го), а по числу венчурных сделок - с 77-го на 52-е место (правда, их доля в ВВП по-прежнему ниже одной десятой процента), но в целом по блоку "инвестиции" РФ занимает лишь 104-е место (106-е год назад). По результатам креативной деятельности - 60-е против 62-го.

Россия заметно улучшила свою позицию по инфраструктуре (60-е против 72-го) за счет увеличения капвложений по отношению к ВВП. По экологической устойчивости РФ на 100-м месте (101-е год назад), в том числе по энергоемкости ВВП - на 115-м (вниз на две строчки).

Сильнее всего РФ, как и прежде, отстает по показателю развития институтов (71-е против 74-го), в том числе по политстабильности (76-е против 91-го), качеству регулирования (105-е против 103-го), верховенству закона (114-е против 111-го). Относительно высокие показатели по этому блоку лишь в части открытия нового бизнеса (38-е место).