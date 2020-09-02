Вознаграждения правообладателям могут сократиться на четверть

2 сентября. FINMARKET.RU - Организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами (ОКУП) готовятся к падению сборов в этом году, пишет "Коммерсант"

О падении авторских сборов заявил гендиректор Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и исполнительный директор Российского авторского общества (РАО) Алексей Карелов в сообщении Генассамблеи Евразийской конфедерации обществ правообладателей. По его словам, у ВОИС, которая собирает и распределяетза смежные права при публичном воспроизведении музыки с кинотеатров, ресторанов, радиостанций и др., по предварительным прогнозам, "падение составит около 25%".

Гендиректор Российского союза правообладателей (РСП; агрегирует авторский сбор с продаж электроники с возможностью воспроизведения музыки) Андрей Кричевский заявил, что у союза пока нет прогнозов на этот год. В РАО (собирает вознаграждения с ресторанов, телеканалов и кинотеатров в пользу авторов) и УПРАВИС (собирает процент от перепродажи картин и скульптур) на запросы "Ъ" не ответили.

Во время пандемии Национальная ассоциация телевещателей (НАТ) попросила РАО пойти телеканалам навстречу с учетом падения их доходов, рассказал "Ъ" глава НАТ Александр Широких. Алексей Карелов ответил, что организация готова пойти навстречу "дисциплинированным телевещателям" в случае заключения договора с НАТ. Этот вопрос будет прорабатываться, говорит Широких, добавляя, что радиовещатели получили свои "пандемические бенефиты" от РАО.

Согласно прогнозу зампреда комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолия Семенова, сборы каждой из ОКУП будут определяться степенью поражения "донорских" сфер бизнеса, которые формируют основной доход.

В связи с тем, что многие кинотеатры до сих пор закрыты из-за коронавируса, просадка у РАО и ВОИС на 25% - оптимистичный сценарий, считает Семенов, прогнозируя падение до 50%. Падение сборов РСП, напротив, будет незначительным, поскольку многие покупали технику для удаленной работы, заключает он.

С тем, что отчисления со стороны производителей электроники, скорее всего, останутся на том же уровне, соглашается и представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

Как говорит глава совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, так называемый налог на музыку, который с кинотеатров взыскивает РАО, напрямую зависит от кассовых сборов - процент для каждого кинотеатра устанавливается по настроению РАО, а сборы кинопроката по стране в этом году могут упасть на 60%. "Есть ощущение, что РАО не захочет голодать вместе с кинотеатрами и будет повышать ставки", - резюмирует он.