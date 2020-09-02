Потери банков РФ из-за реструктуризации кредитов могут составить 600 млрд руб.

2 сентября. FINMARKET.RU - Российскиепродолжат реструктурировать кредиты населению, что потребует от них досоздания резервов и может привести к потерям около 600 млрд рублей, полагает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Пол мнению экспертов агентства, это не сильно повлияет на нормативы достаточности капитала кредитных организаций, но затруднит выход из кризиса.

Правительство поддержало заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, разрешив им уходить на так называемые "кредитные каникулы". В свою очередь, ЦБ предоставил банкам временное право не создавать резервы для покрытия проблемной задолженности в рамках реструктуризации ссуд.

"Практика реструктуризации кредитов, включая предоставление кредитных каникул - первопричина отложенной реализации кредитных рисков и неумышленная маскировка имеющихся проблем с качеством розничных ссуд", - говорится в исследовании АКРА, посвященном розничному кредитованию.

Доля просроченной задолженности в совокупном розничном портфеле по банковской системе РФ в 2020 году составляет в среднем 4,6% (невысокий показатель) против 4,9% в 2019 году и 6,1% в 2018 году, что достигается, с одной стороны, за счет активного роста объема кредитования, а с другой - реструктуризацией кредитов в части отсрочки платежа.

По оценкам АКРА, сравнительно худшую картину реальности можно будет увидеть уже в четвертом квартале 2020 года, после истечения срока возможной подачи заемщиком требования о реструктуризации 30 сентября 2020 года, либо в начале 2021 года, если собственные программы будут продлены банками до конца текущего года.

В настоящее время объем реструктурированных кредитов населению уже составляет 734 млрд рублей и, по ожиданиям АКРА, в ближайшее время продолжит увеличиваться, несмотря на замедление темпов роста (пик реструктуризаций прошел в апреле-мае текущего года). Согласно базовому прогнозу АКРА на 2020 год в отношении уровня безработицы (6,7% экономически активного населения) и изменения реальных располагаемых доходов населения (-6,4% г/г), вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока.

При отнесении всей реструктурированной задолженности к IV-V категориям качества может потребоваться доформирование резервов в объеме около 70% от суммы задолженности, полагает АКРА. Кроме того, дорезервировать придется и значительную часть просроченных более чем на 90 дней кредитов, доля которых в портфеле, по оценкам АКРА, только с апреля по июль 2020 года выросла на 10-15% и превысила 5% (в среднем по системе).

"Установленный регулятором в настоящее время срок досоздания резервов - не позднее окончания первого полугодия 2021 года. По оценкам АКРА, необходимость досоздавать резервы по реструктурированной задолженности может привести к потерям около 600 млрд рублей (или около 5-6% всего капитала системы на 1 августа). Такой объем резервов не станет фактором существенного снижения нормативов достаточности капитала, однако затруднит прохождение и/или выход из кризиса ввиду необходимости досоздания резервов и по другим кредитным продуктам", - говорится в исследовании.

Давление на уровень нормативов также окажет требование регулятора к банкам признавать реструктурированными кредиты с изменением условий договоров (вследствие пандемии) с 1 января 2021 года.

В условиях экономического спада (по оценкам АКРА, в 2020 году ВВП страны сократится на 4-4,5%) и достаточно низкой рентабельности операций (отчасти связанной с низкой процентной маржой) для этих целей может быть использован макропруденциальный буфер. Запас был накоплен банками за счет применения повышенных надбавок к коэффициентам риска по розничным кредитам, а также выполнения надбавок достаточности капитала и за системную значимость (согласно данным Банка России, на 1 июля буфер составлял 5,6 трлн рублей, однако по системе он распределен неравномерно, что не может гарантировать отсутствие сложностей с дорезервированием у всех кредитных организаций).

АКРА считает, что в целом российская банковская система в хорошей форме подошла к кризису 2020 года, что является в значительной мере результатом осуществляемого пруденциального регулирования. "В этой связи мы не видим существенных рисков снижения финансовой устойчивости системы в случае реализации розничных кредитных рисков в конце 2020 года - начале 2021 года. Вместе с тем ряд (в том числе крупнейших) банков находится в несколько уязвимом положении, в связи с чем заинтересован в продлении мер поддержки. Однако не стоит исключать риск второй волны пандемии, которая может нанести повторный удар, но уже по ослабленной банковской системе", - отмечают аналитики.