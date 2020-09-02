Требования к софту госкомпаний могут усилить

2 сентября. FINMARKET.RU -и госкорпорации с 1 января 2021 года предлагается отнести к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из проекта поправок к закону "О безопасности КИИ" члена Совета федерации Константина Долгова, направленного в правительство 24 августа. В случае принятия проекта правительству предлагается установить для таких компаний и корпораций порядок перехода на отечественныйи IT-оборудование, степень их необходимой локализации, а также случаи полных запретов на использование иностранных решений, пишет "Коммерсант"

В пресс-службе правительства сообщили изданию, что документ находится на проработке в заинтересованных федеральных органах.

Импортозамещение в госкомпаниях уже идет, но регулируется не законодательно, а директивами правительства. 9 июля премьера Михаил Мишустин заявил, что госкомпании должны до 1 января 2021 года согласовать планы замещения иностранного лицензионного программного обеспечения (ПО) до 2024 года. Государство официально стремится к уровню 60% отечественного софта в госкомпаниях, но к концу 2019 года удалось добиться примерно 10%.

Регулирование КИИ, к которой относятся госорганы, банки, объекты транспорта, связи, здравоохранения и др., жестче. Перейти в них на преимущественное использование отечественного софта 3 июля 2019 года поручил президент Владимир Путин, а Федеральная служба по техническому и экспортному контролю предлагает полностью отказаться от иностранных IТ-решений на КИИ.

Сами опрошенные "Коммерсантом" госкомпании и корпорации пока не готовы оценить риски нового проекта, по крайней мере не видя конкретных требований к импортозамещению, которые должно будет разработать правительство.

Но эксперты предупреждают, что могут возникнуть сложности: потребуются расходы на интеграцию софта, обучение персонала и перенастройку бизнес-процессов, а функциональность российских решений может оказаться не на высоте.