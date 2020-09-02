Россияне сократили расходы

2 сентября. FINMARKET.RU - За первое полугодие 2020 г. россияне сократили потребительскиев среднем на 11,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия" . Это максимум с 2006 года: последние 13 лет траты с января по июль только росли.

Наиболее существенное сокращение потребительских расходов в абсолютных значениях произошло в Москве — за полгода траты проживающих в столице снизились на 41 тыс. рублей, следует из данных FinExpertiza. На втором месте по размеру сэкономленных средств оказались жители Якутии, которые потратили на 28,7 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. А сразу за ними в рейтинге бережливых россиян расположились жители Севастополя (минус 26 тыс. рублей расходов), Ямало-Ненецкого автономного округа (минус 19,1 тыс.) и Краснодарского края (минус 18,9 тыс.).

Затянуть пояса на фоне пандемии пришлось и калининградцам: их траты сократились на 18,1 тыс. рублей. На 17 тыс. рублей меньше израсходовали жители Ханты-Мансийского автономного округа, на 16,6 тыс. рублей упали траты населения Дагестана и на 16,2 тыс. — Ставропольского края. Петербуржцы сократили потребление на 15,9 тыс. рублей, поставив Северную столицу на последнее место в топ-10 наиболее экономных регионов.

При этом в процентном отношении самое крупное снижение потребительских расходов зафиксировано в Севастополе (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестане (на 17,3%).

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года. С поправкой на инфляцию они уменьшились на 10%.

Впрочем, экономнее стали не все россияне: в некоторых регионах средние затраты, наоборот, выросли по сравнению с прошлым годом. Так, на 8,5 тыс. рублей расточительнее стали жители Сахалинской области, на 1,5 тыс. рублей увеличили расходы в Алтайском крае, а на 1,2 тыс. выросли средние затраты в Амурской области. Больше потратило такжеРязанской и Тверской областей (на 1,1 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно) и Ненецкого автономного округа (на 900 рублей).

Потребительские расходы ожидаемо уменьшились из-за падения доходов населения, пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова. "Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих средств предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах", — заявила Трубникова.