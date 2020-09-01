- Чаще всего к накоплению средств на образование - от числа готовых платить за него - склонны опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего.
- Молодежь в возрасте 18-30 лет готовы копить на обучение около 400 тыс. рублей, а 30-40-летние уже 632 тыс. рублей.
- Респонденты с высшим и послевузовским образованием будут копить на эту цель почти 512 тыс. рублей.
- Участники опроса, доходы которых позволяют купить крупную бытовую технику, собираются копить около 500 тыс. рублей.
- Россияне, которые в состоянии купить новый автомобиль, - около 550 тыс. рублей.
- Наши сограждане, кто в состоянии купить квартиру или новый дом, - почти 700 тыс. рублей.
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01 сентября 2020 года 10:42
Почти 40% российских семей готовы копить на образование
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Юрий Белинский/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - Платить за собственное высшее образование и образование своих детей готовы 39% россиян. Такие данные приводит СК "Сбербанк страхование жизни" (дочерняя компания Сбербанка), которая провела опрос жителей 37 российских городов накануне Дня знаний. Выяснилось, что в среднем россияне готовы копить на эти цели около 470 тыс. рублей. Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 100,2 тыс. рублей в год.
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Ключевые слова: РФ, образование, население, накопления
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