Почти 40% российских семей готовы копить на образование

1 сентября. FINMARKET.RU - Платить за собственное высшееи образование своих детей готовы 39% россиян. Такие данные приводит СК "Сбербанк страхование жизни" (дочерняя компания Сбербанка), которая провела опрос жителей 37 российских городов накануне Дня знаний. Выяснилось, что в среднем россияне готовы копить на эти цели около 470 тыс. рублей.

Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 100,2 тыс. рублей в год.

Чаще всего к накоплению средств на образование - от числа готовых платить за него - склонны опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего.

Молодежь в возрасте 18-30 лет готовы копить на обучение около 400 тыс. рублей, а 30-40-летние уже 632 тыс. рублей.

Респонденты с высшим и послевузовским образованием будут копить на эту цель почти 512 тыс. рублей.

Участники опроса, доходы которых позволяют купить крупную бытовую технику, собираются копить около 500 тыс. рублей.

Россияне, которые в состоянии купить новый автомобиль, - около 550 тыс. рублей.

Наши сограждане, кто в состоянии купить квартиру или новый дом, - почти 700 тыс. рублей.

Женщины оценивают необходимую сумму накоплений в 526,5 тыс. рублей, мужчины - на 100 тыс. рублей меньше - 423,1 тыс. рублей.

Самые большие годовые бюджеты на высшее образование готовы выделить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Ярославля, Красноярска и Иркутска.

Больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и Москвы.

"Как показывают наши исследования, финансовая поддержка детей, в том числе образование - первая по распространенности цель накоплений россиян. Важно начинать копить на образование как можно раньше, а тем, кто принимает такое решение, отлично подойдут программы накопительного страхования жизни, которое пользуется все большей популярностью у родителей: четверть всех договоров НСЖ в "Сбербанк страхование жизни" связана с накоплением как раз первого капитала для ребенка или капитала на образование. Средний срок накоплений на высшее образование детей при помощи страхования - 6-10 лет, средняя сумма - около 400 тыс. рублей. Заключив договор НСЖ, родители могут быть уверены, что запланированная ими сумма, которую они хотят направить на образование, точно будет накоплена: при наступлении неблагоприятных событий, связанных со здоровьем, формироватьпродолжит страховая компания".