Кто получит льготы по соглашению с Кипром о налогах

1 сентября. FINMARKET.RU - Ряд российских компаний сможет воспользоваться налоговой льготой при переводе дивидендов своим акционерам на. Об этом пишут "Известия", ссылающиеся на новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с республикой. В частности, согласно приводимым газетой данным, на ставку не более 5% теоретически смогут претендовать QIWI, "Глобал портс", "Глобал транс", "Русагро", Тинькофф и HeadHunter — в зависимости от интерпретации Минфином и налоговой отдельных пунктов документа. Исключения предусмотрены для организаций, которые вышли на ту или иную биржу через кипрскую юрисдикцию, все остальные должны платить 15%. Еслизаключит и с другими популярными налоговыми гаванями соглашения аналогичные договору с республикой, то льготу смогут получить, например, "Яндекс", "О'кей", "Евраз" и группа Х5 (сеть "Пятерочка"), отмечают эксперты "Известий".

Минфин анонсировал новое соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром 10 августа. Его одобрению обеими странами предшествовали сложные переговоры. Подробности нового СИДН Минфин раскрыл лишь в общих чертах: ставка налога у источника с 2021 года повышается до 15%, однако определенные послабления остаются для банковских и облигационных займов, а также прямых инвестиций.

Как пишут "Известия", изучившие детали новой версии договора с Кипром, по соглашению, претендовать насмогут плательщики, соответствующие следующим условиям:

Резидент Кипра по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии, и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, причем 15% из них находятся в свободном обращении. В этом случае акционер бизнеса в РФ заплатит в бюджет не более 5% как по дивидендам, так и по процентам по долгу.

Получателями денег являются правительства, центральные банки, страховые учреждения или пенсионные фонды. Для них ставка на дивиденды устанавливается на уровне не выше 5%. Налог на проценты по займам платится только в той стране, куда переводятся средства, то есть, если деньги перечисляются из РФ на Кипр, российский бюджет ничего не получит.

Если проценты по займам выплачиваются банкам или по корпоративным или государственным облигациям (при условии, что бумаги котируются на бирже) налог перечисляется исключительно в той юрисдикции, где зарегистрирован получатель финансовых потоков.

"Кто из них (перечисленных выше компаний) сможет реально получить льготу — сказать невозможно, по крайней мере до тех пор, пока Минфин не разъяснит отдельные термины нового СИДН: например, будет ли листинг на любой бирже мира достаточным условием для признания компании публичной или что будет считаться акциями в свободном обращении", - рассуждает партнер PwC Михаил Филинов.

"Компании, которые вышли на биржу через Кипр — соберут сливки, добавил директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Александр Токарев, цитируемый "Известиями". Ведь дивиденды, распределяемые резидентом республики по акционерам — налогом не облагаются, напомнил специалист".

Если же получатель дивидендов и процентов — не публичная кипрская компания, то налог с этих потоков платится по полной ставке, отметил управляющий партнер "Борениус Россия" Андрей Гусев.