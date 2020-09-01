Платежные данные предложили хранить как персональные

1 сентября. FINMARKET.RU - Общественная организация "Деловая Россия", представляющая интересы несырьевого бизнеса, направила в правительство письмо с предложением обязать хранить в России персональные платежныероссиян, в том числе при трансграничных покупках в интернете. Об этом пишут "Ведомости", ссылающиеся на письмо за подписью сопредседателя "Деловой России" Антона Данилова-Данильяна. В пресс-службе правительства изданию подтвердили его получение.

Автор письма предлагает внести поправки в закон "О национальной платежной системе" и возложить обязанность по защите персональных данных покупателей, в том числе при трансграничных транзакциях, в соответсвии с законодательством о персональных данных на операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и банковских платежных агентов. Согласно действующему закону "О персональных данных", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление,, обновление и извлечение персональных данных граждан России с использованием баз данных, которые находятся на территории страны.

Данилов-Данильян отметил в обращении, что сейчас около 30% платежей по российским картам в интернете уходят в адрес зарубежных компаний, таких как Apple, Google, Microsoft, Amazon и др. При этом в законодательстве нет четкого ответа на вопрос, являются ли платежные данные персональными.

В ситуации с трансграничными платежами возник законодательный вакуум, пояснил "Ведомостям" Данилов-Данильян. "С одной стороны, эту сферу должен контролировать Центральный банк, но он не является федеральным органом исполнительной власти, на который возложен контроль за сохранность персональных данных", — сказал он.

По его словам, участники рынка электронной коммерции ориентируются на правила платежных систем Visa, Mastercard и "Мир", которые соответствуют закону "О национальной платежной системе". Данный закон рассматривает платеж в финансовом аспекте и не содержит требования о соблюдении закона "О персональных данных", в то время как правила Visa и Mastercard "уже много лет содержат такие требования для регионов Европы и некоторых других стран".