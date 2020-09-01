С рынка уберут маскирующихся под Росреестр мошенников

1 сентября. FINMARKET.RU - С рынка уберут мошеннические, которые предлагают фальшивые выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или продают реальные, но втридорога, пишут "Известия". По сведениям газеты, соответствующий законопроект недавно был принят в первом чтении. Однако он предполагает, что с рынка уйдут и легальные компании, предоставляющие гражданам быстрые услуги по получению сведений о недвижимости за деньги — оборот таких игроков сегодня составляет около 1 млрд рублей, сказано в письме АНО "Цифровые платформы" в Госдуму, на который ссылается газета. По мнению экспертов, необходимо сохранить коммерческий рынок, который позволяет россиянам получать нужные документы день в день, но оперативно блокировать мошеннические ресурсы.

Правительственные поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости", принятые в первом чтении в Госдуме 21 июля, позволят выдавать справки из ЕГРН только Росреестру. В документ вводятся новые положения о том, что другим официальным структурам, а также организациям и гражданам запрещено перепродавать выписки из ЕГРН. Также запрещается создание сайтов, оказывающих такую услугу.

В пояснительной записке к документу указано: это сделано для того, чтобы избавить рынок от мошеннических сайтов, которые маскируются под. Многие из этих ресурсов предоставляют подложные или неактуальные выписки по завышенным ценам.

Однако некоторые эксперты считают, что наряду с мошенниками с рынка уйдут и легальные игроки, предоставляющие услуги по быстрому получению справок за деньги. Об этом АНО "Цифровые платформы" сообщила в своем письме председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. Организация предложила пересмотреть соответствующий подпункт законопроекта.

"Скорее всего, произошло недоразумение при написании этих поправок. Мы уверены, что документ будет скорректирован таким образом, чтобы он поспособствовал избавлению рынка от мошеннических сайтов-двойников, но при этом не нарушал работу добросовестных платформ", — отмечает генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, цитируемый "Известиями".