Турбизнесу готовят новые льготы, отрасли - новый закон

31 августа. FINMARKET.RU - Туристическому бизнесу готовят новые, путешественникам - новые меры защиты, а отрасли - новый закон. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"Для развития туристской отрасли требуется создать специальные налоговые режимы -для поддержки предпринимательской деятельности в сфере туризма. Будем рассматривать предложения по субсидированию процентной ставки по кредитам на строительство гостиниц и отелей под 5% годовых. Планируем уделить внимание вопросам кадрового обеспечения туризма. Нужно ввести механизм обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, установить административную ответственность за незаконное оказание туристических услуг", - рассказал Пайкин.

Как отметил депутат, закон был принят более 20 лет назад и во многом ориентирован на защиту прав туристов при выездном туризме. "Сейчас же, - добавил он, - необходимо создать такую нормативно-правовую базу, которая бы сделала отдых внутри России для наших соотечественников не менее привлекательным, чем за рубежом, и одновременно с этим обеспечила интересы инвесторов в туристической отрасли. К законопроекту уже внесено множество поправок. Кроме того, Ростуризм готовит предложения, которые еще предстоит рассмотреть и обсудить".

По его словам, законопроект должен быть принят до окончания срока полномочий депутатов седьмого созыва. В Ростуризме планируется сформировать рабочую группу для подготовки проекта. Депутаты комитета во взаимодействии с представителями профильного ведомства примут участие в работе над концепцией законопроекта. Итоговый вариант будет обсуждаться на площадке Государственной Думы.

В новом туристском законодательстве отдельное место должны занять вопросы взаимодействия туроператоров и турагентов, в том числе контроля за их деятельностью и привлечения к ответственности за недобросовестную деятельность.

Пандемия коронавируса помогла выявить слабые места в действующей системе оказания экстренной помощи туристам. Как выяснилось, "Турпомощь" не может в полной мере защитить туристов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации за границей. Потому депутаты предложили создать гарантийный фонд - организацию, членство в которой будет добровольным. Но такой гарантийный фонд - совершенно новая модель для туриндустрии, так что мы аккуратно относимся к этому предложению. Прежде всего важно оценить нововведения на предмет их необходимости. Мы внимательно изучаем все поступившие предложения и от турбизнеса, и от граждан. Законопроект пока принят в первом чтении и готовится ко второму, сообщил Пайкин.

"Все сложности, которые стали очевидны в период пандемии, мы будем прорабатывать в Комитете и обязательно найдем способы решения проблемы", - отметил он..