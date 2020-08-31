Минэкономразвития снизило прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 3,9%

31 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития в рабочей версии уточенного макропрогноза смягчило оценку падения ВВП РФ в 2020 г. с 4,8% в июньской версии до 3,9%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на рабочие данные макроэкономического прогноза, обсуждаемые сейчас профильными ведомствами, с которым ознакомилось издание.

При этом в газете отмечают, что финальная версия макропрогноза будет внесена в правительство предположительно 10 сентября, а правительство его рассмотрит 17 сентября.

По данным "Коммерсанта", Минэкономразвития улучшило такжепо инвестициям на 2020 год (-6,6% вместо июньских -10,4%), реальным располагаемым доходам населения (-3,0% вместо июньских -3,5%). Министерство теперь ждет роста реальных заработных плат в 2020 году на 1,5% (вместо падения на 3,6% в июньской версии).

Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals в рабочей версии макропрогноза повышен с $39,9 за баррель (в июньской версии) до $41,8 в 2020 г., оценка на 2021 г. - $45,3/баррель (вместо $43,3), в 2022 г. - $46,6 (было $45,6), в 2023 году - $47,5 (было $46,5).

Прогноз по инфляции на 2021 год Минэкономразвития понизило до 3,7% с 4,0% (что укладывается в новый интервальный прогноз ЦБ на следующий год 3,5-4,0%).

Как сообщалось, по данным Росстата, падение ВВП РФ в 1-м полугодии составило 3,6% в годовом сравнении, в том числе во 2-м квартале ВВП упал на 8,5% - ниже, чем ожидало Минэкономразвития (9,6%) и ЦБ (9-10%).

Снижение инвестиций в основной капитал в январе-июне Росстат оценил в 4,0% (в том числе во 2-м квартале - на 7,6%)

Реальные располагаемые доходы населения в 1-м полугодии, по данным Росстата упали на 3,7% (в том числе в апреле-июне на 8%).

Реальная заработная плата, по данным Росстата, за 1-е полугодие выросла на 2,9% в годовом выражении.