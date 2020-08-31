Растет число фейковых билетных сайтов

31 августа. FINMARKET.RU - В августе зафиксирован резкий рост создания фишинговых и мошеннических ресурсов, рассказали "Известиям" в Group-IB. В течение лета компания обнаружила более 100 фейковых сайтов, предлагающих якобы дешевые авиабилеты. Большая часть из них уже заблокирована.

"В конце июля таких ресурсов было три десятка, в середине августа - уже около сотни. Большая их часть нацелена именно на продажу авиабилетов, но столкнуться с мошенничеством сейчас можно во всем, что касается путешествий: бронь номеров в отелях, аренда авто. Чтобы ввести людей в заблуждение, интернет-аферисты часто используют бренды известных перевозчиков и агрегаторов. Некоторые из ресурсов были созданы еще до карантина, но из-за пандемии были активированы, только когда начали открываться границы", - говорит руководитель направления антиконтрафакта департамента интеллектуальной защиты Group-IB Яков Кравцов.

В компании, ссылаясь на данные МВД, отметили, что за первое полугодие 2020-го при снижении количества "классических преступлений" - уличных разбоев (на 23,6%), грабежей (на 20,7%), краж (на 19,6%), угонов машин (на 28,7%) - число IT-преступлений выросло на 91,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В "Лаборатории Касперского" в течение лета обнаружили более 130 русскоязычных фейковых ресурсов с предложением купить билеты, сказали "Известиям" в компании.

Билетный агрегатор Tutu.ru за три летних месяца выявил семь мошеннических сайтов, которые тщательно мимикрировали под дизайн сервиса. Сотрудники компании обнаружили более 10 постов в соцсетях и мессенджерах, где предлагалось приобрести билеты со скидкой 40% на сайте Tutu.ru и других сервисах. В компании "Известиям" сказали, что при обнаружении таких сайтов-двойников оперативно принимают меры по их блокировке.

В Aviasales отметили, что за последний год вместе с партнерами из Brand Security заблокировали около 500 мошеннических сайтов, предлагающих поддельные авиабилеты.

Ряд ресурсов, имитирующих официальные площадки по продаже билетов, имеет ярко выраженную сезонность, говорит руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсеньев. Например, сайты-двойники по продаже билетов на спектакли обычно наиболее активно продвигаются в конце лета, перед началом нового театрального сезона. Многие поддельные сайты имеют привязку к тем или иным крупным событиям: концерты мировых звезд, шоу, решающие футбольные матчи.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, в Group-IB рекомендуют покупать билеты только на официальных сайтах и обязательно проверять доменное имя ресурса. В случае, если ресурс был создан не более чем пару месяцев назад, высока вероятность, что он мошеннический, говорят в компании.