Разработаны стандарты комплексного развития городских территорий

Минэкономразвития разработало новый механизм комплексного развития территорий в российских городах. Существующие инструменты, по мнению ведомства, не востребованы муниципалитетами: зоны комплексной застройки предусмотрены в правилах землепользования всего в 154 городских поселениях, что составляет только 7,3% от их общего числа, пишут "Ведомости" . Новый механизм, предлагаемый Минэкономразвития, призван расширить эту географию. Он подразумевает, что жилищноедолжно быть полностью обеспечено общественным транспортом, инфраструктурой и социальными объектами (действующий механизм лишь предусматривает такую возможность). При этом доля жилой застройки по новым правилам не должна превышать 80%, а этажность рядовых зданий – 9 этажей.

Разработкой планов застройки будут заниматься регионы: субъекты Федерации должны готовить документацию, определять собственников зданий и земельных участков, чьи интересы может затрагивать редевелопмент, составлять эскиз застройки. После оценки этих документов экспертами, в том числе Минэкономразвития и Дом.РФ, начнется разработка концепции реновации с проведением общественных слушаний, а затем и непосредственно реализация проекта.

Такой порядок, по мнению экспертов Минэкономразвития, позволит упростить взаимодействие между ведомствами, сократить сроки подготовки градостроительной документации и усовершенствовать механизм изъятия объектов и земельных участков для реновации. «Увеличивать объемы жилищного строительства можно разными способами, – отметил в комментариях "Ведомостям" управляющий директор Дом.РФ Анатолий Азизов. – Можно растягивать, вовлекая новые территории. А можно использовать тот резерв, который в избытке есть в каждом российском городе. Это так называемые ржавые пояса, кварталы с огромными гаражными массивами, стихийно организованными парковками, морально устаревший жилой фонд, заброшенные промышленно-складские территории».

Планируется, что пилотным городом для отработки нового механизма комплексного развития территорий станет Краснодар.