Осторожно: фейковые сайты нотариальных контор

28 августа. FINMARKET.RU - В Сети гражданам надо соблюдать особую осторожность. В Федеральной нотариальной палате сообщили о новом виде мошенничества: аферисты стали открывать поддельныенотариальных контор, пишет "Российская газета".

В конечном счете все схемы сводятся к одному: некие юридические конторы предлагают гражданам и бизнесу бесплатные консультации, за которые в итоге приходится платить значительную сумму.

Эти же конторы нередко обещают посреднические услуги за сопровождение различных сделок. Например, обещают помочь при продаже недвижимости. Но часто результатом такой "помощи" для граждан становится потеря и жилья, и денег. Так как обращаться надо только к проверенным юристам и настоящим нотариусам.Фальшивые конторы обещают услуги в сопровождении сделок, при продаже недвижимости. Но в итоге такой "помощи" возможна потеря и жилья, и денег

В Интернете также можно найти "специалистов", обещающих составление брачного договора, соглашения о разделе имущества супругов и даже завещания. Нередки случаи, когда граждане приходили в нотариальную контору, имея на руках документ, написанный такими "юристами", и выяснялось, что его содержание попросту противоречит положениям закона, пишет "РГ".

Федеральная нотариальная палата обращает внимание, что актуальную и достоверную информацию о нотариате, нотариальных действиях и тарифах на совершение нотариальных действий можно найти на портале ФНП либо на сайтах нотариальных палат регионов. Рекомендуется звонить напрямую в нотариальную контору, а не общаться через посредников, виртуальных или реальных. Следует помнить, что нотариус консультирует по вопросам совершения нотариальных действий бесплатно.