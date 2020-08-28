Госуслуги станут доступны и в банке, и на почте

28 августа. FINMARKET.RU - Получение госуслуг можно будет совместить с оформлением вклада, получением посылки или покупкой смартфона. Право оказыватьполучат банки, салоны связи, почтовые отделения и другие организации. Госуслуги будут доступны как при очном визите, так и в электронном виде. При этом большая часть услуг будет оказываться проактивно - без необходимости собирать документы и подавать заявления, пишет "Российская газета"

Задача такой цифровой трансформации - свести взаимодействие граждан с органами власти до минимума, считает замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев. Получить госуслугу по замыслу министерства можно будет, например, через банковское мобильное приложение. Оцифровать и перевести существующие документы граждан в личный кабинет на едином портале госуслуг теперь можно будет в МФЦ.

Сотрудники МФЦ, согласно законопроекту, будут проводить такие процедуры и консультировать граждан по работе на портале госуслуг. Этому посвящен и принцип проактивности, когда услуги оказываются автоматически без предварительных заявлений и сбора документов. Гражданину достаточно один раз дать согласие на едином портале госуслуг.

Этот принцип реализуется на портале в виде суперсервисов. В рамках суперсервиса пользователю единого портала госуслуг оказывается сразу несколько услуг, соответствующих наиболее распространенным жизненным ситуациям, пояснили в пресс-службе Минкомсвязи.

НовыйМинэкономразвития подготовило совместно с Минкомсвязью в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

По словам разработчиков документа, поправки вступят в силу сразу после принятия закона. Однако для перестройки работы госслужб понадобится время. Обновление и оцифровка федеральных административных регламентов продлятся до конца 2022 года, а региональных - до 2024 года.