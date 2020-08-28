.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 28 августа составил 74,6382 руб.
28 августа 2020 года 09:35
Госуслуги станут доступны и в банке, и на почте
|0
Сергей Бобылев/ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - Получение госуслуг можно будет совместить с оформлением вклада, получением посылки или покупкой смартфона. Право оказывать госуслуги получат банки, салоны связи, почтовые отделения и другие организации. Госуслуги будут доступны как при очном визите, так и в электронном виде. При этом большая часть услуг будет оказываться проактивно - без необходимости собирать документы и подавать заявления, пишет "Российская газета". Задача такой цифровой трансформации - свести взаимодействие граждан с органами власти до минимума, считает замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев. Получить госуслугу по замыслу министерства можно будет, например, через банковское мобильное приложение. Оцифровать и перевести существующие документы граждан в личный кабинет на едином портале госуслуг теперь можно будет в МФЦ. Сотрудники МФЦ, согласно законопроекту, будут проводить такие процедуры и консультировать граждан по работе на портале госуслуг. Этому посвящен и принцип проактивности, когда услуги оказываются автоматически без предварительных заявлений и сбора документов. Гражданину достаточно один раз дать согласие на едином портале госуслуг. Этот принцип реализуется на портале в виде суперсервисов. В рамках суперсервиса пользователю единого портала госуслуг оказывается сразу несколько услуг, соответствующих наиболее распространенным жизненным ситуациям, пояснили в пресс-службе Минкомсвязи. Новый законопроект Минэкономразвития подготовило совместно с Минкомсвязью в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". По словам разработчиков документа, поправки вступят в силу сразу после принятия закона. Однако для перестройки работы госслужб понадобится время. Обновление и оцифровка федеральных административных регламентов продлятся до конца 2022 года, а региональных - до 2024 года.
.
Ключевые слова: Россия, госуслуги, доступность, законопроект
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.