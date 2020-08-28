Требования к годовой отчетности госкомпаний должны быть унифицированы

28 августа. FINMARKET.RU - Правительство готовится реализовать свое право по унификации требований к годовой отчетности госкомпаний и госкорпораций. Минфин подготовилк отчетности госкомпаний и госкорпораций, отмечается в опубликованном вчера проекте постановления правительства, пишет "Коммерсант"

В конце прошлого года Минэкономразвития сообщало, что до конца 2021 года на финансирование мероприятий госкорпораций и госкомпаний из федерального бюджета планируется выделить более 1 трлн руб.

Эффективность расходования ими госсредств ранее уже неоднократно вызывала вопросы: последние данные госаудиторов, как и прежде, указывают на застарелую проблему использования предоставленных из бюджета средств не в полном объеме.

Сейчас в целом отсутствует единообразие в формировании отчетности госкорпораций о выполнении ими долгосрочных программ деятельности и развития.

Согласно проекту, госкорпорации в своей отчетности должны будут раскрывать сведения о выполнении мероприятий, для реализации которых были предоставлены бюджетные средства (при этом необходимо будет указывать структуру финансирования по годам, включая собственные, бюджетные и заемные средства), плановые показатели, сроки их достижения, а также степень выполнения и причины отклонения от целевых индикаторов. Отчасти предлагается решить и проблему, на которую указали госаудиторы: если бюджетные инвестиции направлялись в дочерние организации, то в отчете необходимо будет раскрыть и сведения об этих расходах и их результатах.

Если же бюджетные инвестиции предоставляются в рамках выполнения нацпроектов, то в отчете должна быть отражена и увязка результатов предоставления средств с результатами реализации нацпроектов.