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28 августа 2020 года 09:20

Требования к годовой отчетности госкомпаний должны быть унифицированы

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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - Правительство готовится реализовать свое право по унификации требований к годовой отчетности госкомпаний и госкорпораций. Минфин подготовил требования к отчетности госкомпаний и госкорпораций, отмечается в опубликованном вчера проекте постановления правительства, пишет "Коммерсант".

В конце прошлого года Минэкономразвития сообщало, что до конца 2021 года на финансирование мероприятий госкорпораций и госкомпаний из федерального бюджета планируется выделить более 1 трлн руб.

Эффективность расходования ими госсредств ранее уже неоднократно вызывала вопросы: последние данные госаудиторов, как и прежде, указывают на застарелую проблему использования предоставленных из бюджета средств не в полном объеме.

Сейчас в целом отсутствует единообразие в формировании отчетности госкорпораций о выполнении ими долгосрочных программ деятельности и развития.

Согласно проекту, госкорпорации в своей отчетности должны будут раскрывать сведения о выполнении мероприятий, для реализации которых были предоставлены бюджетные средства (при этом необходимо будет указывать структуру финансирования по годам, включая собственные, бюджетные и заемные средства), плановые показатели, сроки их достижения, а также степень выполнения и причины отклонения от целевых индикаторов. Отчасти предлагается решить и проблему, на которую указали госаудиторы: если бюджетные инвестиции направлялись в дочерние организации, то в отчете необходимо будет раскрыть и сведения об этих расходах и их результатах.

Если же бюджетные инвестиции предоставляются в рамках выполнения нацпроектов, то в отчете должна быть отражена и увязка результатов предоставления средств с результатами реализации нацпроектов.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  госкомпании,  отчетность,  требования


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