Турагентства недосчитались почти половины выручки в разгар сезона

28 августа. FINMARKET.RU - В разгар туристического сезона - в июле и первой половине августа - российские турагентства заработали вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019 года, следует из данных об оборотах отрасли, пишут "Известия" , проанализировав информацию, предоставленную компаниями "Эвотор", "Платформа ОФД" и "Яндекс.Кассы".

Продажи туров через интернет упали на 70%. Гостиницы также пострадали, но не столь существенно - они недополучили примерно треть оборота.

Как следует из данных IT-компании "Эвотор", в июле выручка турагентств была почти в 2 раза ниже прошлогодней, в августе падение замедлилось - организации недополучили за первую половину месяца 41%.

Средние цены туров, по данным "Эвотора", тоже оказались ниже, чем летом 2019 г. В июле они составили 20,2 тыс. рублей, что на 5% меньше прошлогоднего показателя, а в первой половине августа - 19,4 тыс. (на 8% меньше).

Оборот продаж туров по онлайн-каналам сжался еще более драматически: в среднем одна торговая точка в июле потеряла 70% возможной выручки, следует из данных "Яндекс.Кассы" (входят в экосистему Сбербанка). Средний чек онлайн-покупок также снизился гораздо более существенно: почти на 60% в июле относительно уровня прошлого года - до 19 тыс. рублей.

На смену внешнему туризму пришел внутренний, но несмотря на переориентацию на внутренний туризм и меры господдержки, обороты гостиничной отрасли в целом также пока далеки от прошлогодних. В июле - первой половине августа отели недополучили примерно треть выручки, сообщили в IT-компании "Платформа ОФД". Средний чек покупки, впрочем, сильно не поменялся: он снизился на 5% в июле и повысился на ту же величину в августе (в денежном выражении составил соответственно 3,7 и 4,3 тыс. рублей).

При этом в онлайн-сегменте произошел бум спроса. В июле объем интернет-покупок в гостиницах кратно вырос: почти в 2,5 раза (на 135%), рассказали аналитики "Яндекс.Кассы". Они пояснили: дело в том, что путешественники стали более самостоятельными и зачастую выбирали варианты отдыха сами с помощью различных приложений и сайтов.

В ряде регионов гостиничная отрасль почти восстановилась, но в Москве и Санкт-Петербурге ситуация хуже. По информации "Эвотора", обороты гостиниц Северной столицы в августе были на 37% меньше прошлогодних, а в Москве они недосчитались половины выручки. Это закономерно, поскольку существенную часть турпотока в столицы обеспечивают иностранцы, тогда как в регионы ездят как раз в основном жители крупнейших городов. Низкая загруженность отелей в Москве и Петербурге связана также с сокращением объема командировок, добавили в организации.

Решающими для отрасли станут октябрь и ноябрь, считает возразил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.