На грани банкротства могут оказаться до 70% ресторанов

27 августа. FINMARKET.RU - До 40% ресторанов, кафе и баров по стране не смогли открыться из-за ситуации с COVID-19, пишет "Российская газета", ссылаясь на российскую Федерацию рестораторов и отельеров (ФРиО). К концу года на грани, по их прогнозам, могут оказаться до 70% заведений.

В Москве, гдепосле снятия ограничений открылись одними из первых в стране, с рынка ушли до 20% игроков. В Санкт-Петербурге за март-август закрылось каждое десятое заведение общепита, расположенное на четырех ресторанных улицах города, подсчитали в Colliers International.

В июле темпы падения оборота в общепите замедлились - до -28,2% год к году, по оценке Минэкономразвития. В июне показатель был -42,9%, в мае составлял -52,1%. По данным Росстата, в России до пандемии насчитывалось более 85 тысяч ресторанов, кафе и баров. В отрасли было занято до 1,3 млн человек.

Большинство ресторанов находятся в минусе по прибыли либо двигаются к нулю. Это связано с долгами по договорам поставки продуктов, арендными обязательствами и выплатой заработной платы персоналу, отмечает советник президента ФРиО по правовым вопросам Олимпиада Знаменская, мнение которой приводит "РГ".

Привычный поток посетителей восстановился более чем на половину, говорит совладелец гастрономической улицы strEAT Максим Попов, также цитируемый газетой. При этом основную ставку по увеличению числа гостей, в случае благоприятного прогноза с COVID-19, рестораторы делают на начало - середину осени.