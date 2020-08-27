Бизнес хочет запретить возвращать товары из интернета

27 августа. FINMARKET.RU - Бизнес хочет запретить россиянам возвращать в семидневный срок купленные черезтовары. С 1 января 2021 года утратят силу "Правила продажи товаров дистанционным способом". На замену им Минпромторг разрабатывает новый нормативно-правовой акт, который определит отношения между покупателем и реализатором. Ведомство разослало онлайн-рознице и профильным объединениям письмо с просьбой высказать свои предложения, отмечено в документе Минпромторга, с которым ознакомились "Известия"

Как рассказали газете в комитете ТПП по электронной коммерции, онлайн-торговля выступает за то, чтобы уравнять ее в правах со стационарной розницей. То есть запретить гражданам сдавать товары, которые признаны невозвратными для обычной торговли. Речь идет о продукции без изъяна и брака: мобильных телефонах, нижнем белье, парфюмерно-косметических товарах, предметах личной гигиены и бытовой химии. Перечень утвержден специальным постановлением правительства. Комитет в ближайшие дни направит свои предложения в Минпромторг в официальном порядке, уточнил его председатель Алексей Федоров.

Он напомнил, что сейчас покупатель имеет право вернуть продавцу бракованный товар в течение семи дней, сказано в законе о защите прав потребителей. Также продукцию можно обменять на аналогичную, если она не подошла по фасону, размерам, габаритам - на это отводится 14 дней. Хотя эта норма касается не всех товаров, есть уже названные исключения. Качественные мобильные телефоны, нижнее белье, парфюмерию, косметику, предметы личной гигиены и бытовую химию можно купить раз и навсегда - без права возврата.

Но такие условия актуальны лишь для стационарной розницы - "Правила продажи товаров дистанционным способом" не предусматривают никаких исключений для сдачи покупок без брака. Юридически потребители могут возвращать онлайн-продавцу все наименования продукции (если это не лекарственные препараты, которые допустили к реализации в 2020 году) в течение семи дней при сохранении товарного вида. Например, можно отказаться от уже купленного шампуня, при этом ритейлер не имеет права продать его снова - по сути, он уже был в употреблении, рассказал "Известиям" источник в одной из компаний. Аналогичная ситуация и в случае с нижним бельем, которое покупатели возвращают - его уже невозможно реализовать, уточнили "Известиям" в комитете ТПП.

По мнению экспертов, покупатели не имеют возможности увидеть товар вживую при покупке в интернете, поэтому у них должно сохраниться право вернуть то, что не подошло.