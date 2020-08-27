Банки вводят комиссии за ведение счетов в евро

27 августа. FINMARKET.RU - На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курсароссийскиев августе 2020 года заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.

С 1 августа 2020-го за обслуживаниев евро в Газпромбанке взимается комиссия в размере 300 рублей, если не было приходных или расходных операций за последний год, заявили "Известиям" в колл-центре кредитной организации. Деньги за обслуживание не списываются, если на дату начисления комиссии на счете нет средств или сумма превышает 20 евро, а также если в кредитной организации есть ряд других продуктов, например зарплатная карта, уточнили в Газпромбанке.

Банк "Санкт-Петербург" с 17 августа ввел комиссионное вознаграждение за ведение счета в евро, если среднемесячный остаток превышает 3,5 тыс. евро, сообщается на сайте кредитной организации. Заплатить придется 0,1% от суммы остатка.

Тарифы за обслуживание счетов в евро начнут также действовать в Альфа-банке с 1 сентября 2020 года, сообщается на его сайте. Комиссия в 0,1% от суммы на счете (минимум 10 евро, максимум - 100 евро) будет взиматься при остатках свыше 50 тыс. евро для премиальных клиентов и 5 тыс. евро для всех остальных. Кроме того, нулевой тариф сохранится, если сумма средних остатков по всем счетам в евро на дату списания будет менее 10% от объема всех средств в рублях на счетах в банке.

В Росбанке сообщили, что при обслуживании счетов в евро комиссия не взимается, если среднемесячный совокупный остаток не превышает 100 тыс. евро.

При этом комиссия за открытие и ведение валютных счетов не взимается в Сбербанке, ВТБ, МКБ, "ЮниКредите", "Райффайзене", Совкомбанке, "Зените", УБРиРе, Абсолют Банке, Совкомбанке, "Хоум Кредите", крымском РНКБ, банке "Дом.РФ", сообщили "Известиям" в этих кредитных организациях.

Количество кредитных организаций, которые в ближайшие три года введут аналог отрицательной ставки, будет расти, ожидают опрошенные "Известиями" аналитики. По их словам, несмотря на комиссии и околонулевую доходность по сберегательным счетам и вкладам в валюте, евро и доллары для россиян - это возможность сохранить деньги в условиях ослабления нацвалюты.