Взыскать долги по зарплате станет сложнее

26 августа. FINMARKET.RU - Минюст России разработал проект поправок в Трудовой кодекс, отменяющий упрощенную процедуру взыскания долгов по зарплате и прочих денег, которые недоплатил начальник, пишет "Российская газета"

Сегодня же решить вопрос с какими-то недоплатами можно практически кулуарно: создать в организации специальную комиссию, она выпишет документ и направит бумагу судебным приставам.

Такими полномочиями обладают комиссии по трудовым спорам. По мнению Минюста, с помощью таких комиссий можно устраивать "договорные матчи" начальников с подчиненными для проведения сомнительных финансовых операций. Например, чтобы вывести деньги с, так сказать, легальным путем обчистить кассу и уклониться от налогов. Или обналичить средства. Как считают в министерстве, в результате сговора должника и взыскателя изготавливается легитимный исполнительный документ, который предъявляется для принудительного исполнения.

Под особое внимание попали решения комиссий по трудовым спорам о взыскании с работодателей сумм от 500 тыс. рублей и выше.

За 1-е полугодие т.г. судебными приставами-исполнителями возбуждено 89 исполнительных производств на основании удостоверений комиссий по трудовым спорам, сумма долга по которым превышает 500 тыс. Общую сумма задолженности составила 113,6 млн рублей. В 2019 году было 652 исполнительных производства на общую сумму долга 683,5 млн рублей.

"При этом судебный пристав-исполнитель не уполномочен проверять подлинность поступающих на исполнение документов, в том числе проводить проверку возникших трудовых отношений между должником и взыскателем", - подчеркнули в Минюсте.

Законопроектом, вынесенным Минюстом на общественное обсуждение, предлагается исключить из компетенции комиссии по трудовым спорам рассмотрение споров, связанных с долгами по зарплате и другим выплатам.