Продажа по акциям повседневных товаров падает

26 августа. FINMARKET.RU - Во 2-м квартале в России произошло самое сильное за последние 3 года снижение доли продаж товаров повседневного спроса (FMCG), сообщили в Nielsen. По данным аналитиков, в денежном выражении показатель сократился с 51,2% до 50,1% год к году. Во 2-м квартале 2018 года доля промо в деньгах была 51,5%, а в аналогичный период 2017 года - 46,2%. Снижение доли промо аналитики объясняют подготовкой потребителей к ограничениям в связи с COVID-19, когда важнее было наличие товара, а не низкая цена, пишет "Коммерсант"

Эффективность скидок также сокращается. По данным Nielsen, в 2019 году производители и продавцы FMCG увеличили инвестиции в промо на 12% - до 380 млрд руб., год к году. Но дополнительныепринесли только 46% акций против 53% годом ранее.

Ажиотажный спрос, который наблюдался в марте, привел часть участников рынка к мысли о снижении доли промо, теперь многие игроки приступили к пересмотру стратегий в отношении скидок и механизмов ценообразования, полагает директор по аналитике и консалтингу "Nielsen Россия" Марина Волкова. Сектор общепита работал и до сих пор работает в ограниченном режиме и магазины получили дополнительный приток посетителей, поэтому усердствовать со скидками особого смысла не было, соглашается старший аналитик "Атона" Виктор Дима.

Однако, подчеркивает эксперт, с отступлением пандемии борьба за потребителя снова обострится и важность скидок для сетей возрастет.

Кроме того, отмечает Дима, у розницы усилится конкуренция и с онлайн-ритейлерами, которые получили во время пандемии приток покупателей.

Собеседник "Ъ" в крупном производителе продуктов уточняет, что сети снижают долю промо в первую очередь под давлением поставщиков, которые начали отказывать рознице в скидках из-за падения доходов. У большинства производителей есть понимание, что надо снижать глубину и частоту скидок и переходить к более низкой средней цене, поэтому доля промо продолжит сокращаться, поясняет он.