Россиян защитят от звонков банковских мошенников

26 августа. FINMARKET.RU - Граждан защитят от звонков банковских мошенников. В течение двух лет в рамках "регуляторной песочницы" технологию блокировки создадут и протестируют операторы связи и банки. Для этого будут внесены изменения в ФЗ "О связи" в части обработки сведений операторами и передачи их банкам, выяснили "Известия"

Как следует из законопроекта-спутника к принятому ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций" (ЭПР, так называемых регуляторных песочницах), мобильные операторы вместе с финорганизациями создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица банков, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в кредитные учреждения. Это рамочный закон, предполагающий исключения в законодательстве для тестирования той или иной технологии. К нему было подготовлено два закона-спутника, которые необходимы, когда введение инновации противоречит той или иной норме федерального закона, пояснили в АНО "Цифровая экономика".

Закон-спутник предлагает внести изменения в закон "О связи", который гарантирует тайну переписки и телефонных переговоров. Согласно закону, оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений. Но технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например их длительность и количество, сказано в предложениях организации к проектам для "песочниц".

Банки смогут сократить объем финансовых потерь от действий злоумышленников, аполучат дополнительное средство защиты от угрозы телефонного мошенничества, считают в Минэкономразвития.

Уже отобраны первые восемь инноваций, которые будут тестировать в "цифровых песочницах". В процессе тестирования инновации в "регуляторной песочнице" будет проводиться постоянный мониторинг. Если выяснится, что работа технологии представляет угрозу правам и свободам граждан, то эксперимент будет приостановлен, отметили в Минэкономразвития.

Между тем эксперты ставят под вопрос эффективность новой технологии.