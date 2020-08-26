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26 августа 2020 года 09:30
Россиян защитят от звонков банковских мошенников
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Валерий Шарифулин/ТАСС
26 августа. FINMARKET.RU - Граждан защитят от звонков банковских мошенников. В течение двух лет в рамках "регуляторной песочницы" технологию блокировки создадут и протестируют операторы связи и банки. Для этого будут внесены изменения в ФЗ "О связи" в части обработки сведений операторами и передачи их банкам, выяснили "Известия". Как следует из законопроекта-спутника к принятому ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций" (ЭПР, так называемых регуляторных песочницах), мобильные операторы вместе с финорганизациями создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица банков, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в кредитные учреждения. Это рамочный закон, предполагающий исключения в законодательстве для тестирования той или иной технологии. К нему было подготовлено два закона-спутника, которые необходимы, когда введение инновации противоречит той или иной норме федерального закона, пояснили в АНО "Цифровая экономика". Закон-спутник предлагает внести изменения в закон "О связи", который гарантирует тайну переписки и телефонных переговоров. Согласно закону, оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений. Но технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например их длительность и количество, сказано в предложениях организации к проектам для "песочниц". Банки смогут сократить объем финансовых потерь от действий злоумышленников, а граждане получат дополнительное средство защиты от угрозы телефонного мошенничества, считают в Минэкономразвития. Уже отобраны первые восемь инноваций, которые будут тестировать в "цифровых песочницах". В процессе тестирования инновации в "регуляторной песочнице" будет проводиться постоянный мониторинг. Если выяснится, что работа технологии представляет угрозу правам и свободам граждан, то эксперимент будет приостановлен, отметили в Минэкономразвития. Между тем эксперты ставят под вопрос эффективность новой технологии.
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