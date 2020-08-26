Реестр МСП предлагают обновлять ежемесячно

26 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Подготовлен проект изменений в закон о развитии малого и среднего бизнеса, пишет "Коммерсант" . Поправки касаются единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет налоговая служба. Пока он обновляется лишь один раз в год - 10 августа, место в нем дает бизнесу право на использование льготных налоговых режимов, доступ к дешевым кредитам, преимущества при участии в закупках. По состоянию на 25 августа 2020 года в него вписаны 5,6 млн субъектов, из них микропредприятий - 5,4 млн, малых - 219 тыс., средних - 18 тыс.

Как пояснил "Ъ" представитель министерства, во время действия основных ограничений в связи с пандемией ФНС оперативно обновляла, для того чтобы пострадавший бизнес мог своевременно получить необходимую помощь. Считаем, что будет логично распространить эту практику и на "нековидное" время",- говорят в министерстве.

В ФНС подтвердили, что служба этой весной внепланово обновляла реестр, в результате в него были дополнительно внесены еще более 100 тыс. предприятий. "Более частоереестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число субъектов, если они были исключены из реестра по собственной ошибке",- отмечают в службе.

Как писал "Ъ", противоэпидемические ограничения экономической активности привели к сокращению числа субъектов МСП: на 10 августа 2019 года их было 5,83 млн, а год спустя - 5,59 млн (падение на 4,2%).

Чаще актуализировать информацию в реестре предлагал и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как предполагается, поправки будут рассмотрены Госдумой в ходе осенней сессии.