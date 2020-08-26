.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
26 августа 2020 года 08:45
Реестр МСП предлагают обновлять ежемесячно
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
26 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Подготовлен проект изменений в закон о развитии малого и среднего бизнеса, пишет "Коммерсант". Поправки касаются единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет налоговая служба. Пока он обновляется лишь один раз в год - 10 августа, место в нем дает бизнесу право на использование льготных налоговых режимов, доступ к дешевым кредитам, преимущества при участии в закупках. По состоянию на 25 августа 2020 года в него вписаны 5,6 млн субъектов, из них микропредприятий - 5,4 млн, малых - 219 тыс., средних - 18 тыс. Как пояснил "Ъ" представитель министерства, во время действия основных ограничений в связи с пандемией ФНС оперативно обновляла реестр, для того чтобы пострадавший бизнес мог своевременно получить необходимую помощь. Считаем, что будет логично распространить эту практику и на "нековидное" время",- говорят в министерстве. В ФНС подтвердили, что служба этой весной внепланово обновляла реестр, в результате в него были дополнительно внесены еще более 100 тыс. предприятий. "Более частое обновление реестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены из реестра по собственной ошибке",- отмечают в службе. Как писал "Ъ", противоэпидемические ограничения экономической активности привели к сокращению числа субъектов МСП: на 10 августа 2019 года их было 5,83 млн, а год спустя - 5,59 млн (падение на 4,2%). Чаще актуализировать информацию в реестре предлагал и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как предполагается, поправки будут рассмотрены Госдумой в ходе осенней сессии.
.
Ключевые слова: РФ, МСП, реестр, обновление
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.