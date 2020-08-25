Профицит местных бюджетов обеспечили трансферты из центра

25 августа. FINMARKET.RU - По итогам 1-го полугодиягородов, районов и сел в целом по РФ исполнены с небольшим профицитом. Однако достичь этого удалось за счет помощи сверху - за счет увеличенных межбюджетных трансфертов, пишет "Коммерсант"

Доходы местных бюджетов по итогам 1-го полугодия составили 2,142 трлн руб., расходы - 2,107 трлн руб., следует из опубликованных вчера данных Минфина. Относительно 1-й половины 2019 г. доходы местных бюджетов приросли на 7%, расходы - на 7,7%. В итоге профицит 1-го полугодия составил 34,9 млрд руб. против 45 млрд годом ранее.

Собственные налоговые и неналоговые поступления местных бюджетов сократились (на 1,9% и 14,5%), сбалансировать их удалось только за счет наращивания межбюджетных трансфертов. Из суммы всех поступлений налоговые и неналоговые доходы составили менее трети - 689,6 млрд руб., или 32,2%, нас учетом субвенций пришлось 1,453 трлн руб., или 67,8%.

Если же считать трансферты без учета субвенций, то их сумма составила за полугодие 540,4 млрд руб., или 43,9% собственных доходов. Такой объем финансовой помощи на 23,3% превышает уровень первой половины 2019 года.

Почти на две трети налоговые сборы местных бюджетов - это поступления налога на доходы физлиц - 65,8%, или 385,3 млрд руб.

Что касается расходной части местных бюджетов то здесь, как и прежде, больше половины трат пришлось на образование - 55,3%, или 1,164 трлн руб. из общих 2,107 трлн.

Центр развития НИУ ВШЭ в выпущенном вчера комментарии отметил, что консолидированный бюджет регионов РФ в 1-м полугодии был исполнен с дефицитом впервые с 2011 года,- его размер составил 214 млрд руб. Из-за кризиса налоговые и неналоговые доходы регионов сократились в годовом выражении на 7%, а трансферты центра выросли сразу на 57%. Расходы региональных бюджетов в январе-июне увеличились на 19% (прежде всего за счет роста трат на здравоохранение на 85% в годовом выражении).