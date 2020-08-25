Какие работники поверили в свои профперспективы

25 августа. FINMARKET.RU - Наибольшей уверенностью в завтрашнем дне отличаются специалисты IT-сектора, медики, менеджеры по продажам и рабочий персонал. Такие результаты показало исследование, проведенное рекрутинговым сервисом Headhunter, пишет "Российская газета" . В целом настроение людей, работающих по найму, начало улучшаться. Если во втором квартале индекс самочувствия соискателей, который может принимать значения в интервале от -1 до +1, на фоне коронакризиса обрушился с -0,04 до рекордных -0,21, то теперь он вырос до -0,14, говорится в исследовании. В отрицательной зоне этот показатель находится с середины 2015 года.

"Такое восприятие людей может опираться не только на победу над коронавирусом и преодоление связанных с ним экономических трудностей, но и на сугубо психологические моменты, - полагает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Лето, тепло, кто-то съездил отдохнуть. Люди думают, как жить дальше. Кто-то наметил себе смену работы, кто-то прояснил перспективы на нынешнем месте. Безработица постепенно растет, но люди начинают смотреть по сторонам и находить для себя разные возможности". Как ранее отметили в Минтруде, в августе число нанятых оказалось выше числа уволенных на 21%. В июле этот показатель составлял 10%.

При этом лидеры рейтинга - специалисты, максимально уверенные в своем профессиональном будущем - заняты в сферах экономики, либо минимально пострадавших от кризиса, либо, наоборот, укрепивших свои позиции, отмечает Остапкович. IT-сектор при массовом переходе на онлайн-взаимодействие и удаленку обеспечил своим работникам и занятость, и рост зарплат - их индекс -0,07. У медиков - победителей COVID - -0,09. Такой же результат у занятых продажами и у индустриальных рабочих. Преподаватели и ученые тоже за завтрашний день не слишком переживают - у них индекс равен -0,1.

Наиболее пессимистично смотрят на жизнь представители высшего менеджмента (-0,24), люди, занятые в банковском секторе, лизинге и инвестициях (-0,23) и сотрудники служб безопасности (-0,21).

Преподаватели и ученые оказались в лидерах и еще одного рейтинга - по уверенности в стабильности на текущем месте работы. С индексом 0,41 они опередили даже мастеров IT, - там показатель 0,28.