Ставки по кредитам снижаются гораздо медленнее, чем по депозитам

25 августа. FINMARKET.RU - На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков. Сегоднявыдают займы в среднем под 9,3%, а привлекают вклады - под 3,9%, пишут "Ведомости"

Однако и аналитики, и банкиры считают существующий ныне уровень маржи вполне адекватным. По мнению гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, "рост кратного превосходства в ставке - это математический эффект абсолютного снижения ставок". Дело в том, что затраты на привлечение денег - это только часть расходов. В последнее время эта часть снижается, но остальные расходы держатся на стабильном уровне или даже растут, подчеркивает глава аналитического агентства.

Согласно расчетам старшего директора Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, фактический спред между ставками кредитования и привлечения средств в январе-июне 2020 г. находился в диапазоне 7,5-8%. Для сравнения: в июне 2018 г. такой спред составлял 10%, а максимальный - на уровне 15,1% - был зафиксирован в январе 2014 г. Так что в нынешней ситуации, на его взгляд, нет ничего выдающегося.

Как отмечает директор отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Иван Уклеин,, как правило, представляют собой более долгосрочный продукт и в ставку по ним закладывается премия за риск на весь срок договора. "Кроме того, ситуацию в российской и мировой экономике пока нельзя назвать стабильной, - говорит Уклеин. - Поэтому банки закладывают в процент по кредитам и возможное повышение ставки Банком России на горизонте 2021-2022 гг.".

По его мнению, корреляция между прибылью и спредом ставок по кредитам и депозитам не настолько высока, как может показаться на первый взгляд. Прибыль банковского сектора зависит от целого ряда разнонаправленных индикаторов. Например, резкое снижение ставок в 2020 г. снизило стоимость фондирования, а вместе с тем и доходность ликвидных компонентов банковских активов. С учетом различных долей в структуре баланса каждого банка эти разнонаправленные тенденции не приведут к росту чистой прибыли по сектору, особенно с учетом роста отчислений в резервы на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, считает Уклеин.