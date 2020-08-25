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25 августа 2020 года 09:23
МФО с оптимизмом смотрят в будущее
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Владимир Смирнов/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Несмотря на то что коронакризис еще не преодолен и сохраняется высокая вероятность второй волны пандемии, большинство микрофинансовых организаций (МФО) планируют успешно развивать бизнес, свидетельствуют данные портала Zaim.com. Согласно исследованию, две трети опрошенных компаний (67%) однозначно планируют увеличивать объемы выдачи займов в ближайшее время, еще 8% не исключают такую возможность, пишет "Коммерсант". Одновременно 54% МФО рассчитывают также на рост доходов, причем 45% считают, что их доходы немного вырастут, а 9% — что вырастут существенно. По словам гендиректора МФК "Мигкредит" Олега Гришина, компания планирует рост за счет дистанционных выдач и онлайн-технологий. Вместе с тем в большинстве опрошенных компаний (60%) заявили, что спрос на их услуги еще не достиг докризисного уровня. Только у 20% МФО он успел восстановиться и лишь у 10% значительно вырос. "Из-за снижения экономической активности населения спрос на займы снизился по сравнению с прошлым годом на 15–20%, и сегодня мы наблюдаем самую сложную борьбу за клиента",— говорит глава Webbankir Андрей Пономарев. В то же время, 58% опрошенных указали, что уже получают доходы, которые были у них до кризиса, а 17% не наблюдали снижения доходов в кризисный период. Дело в том, что многие компании ужесточили скоринговую политику, сосредоточившись на обслуживании проверенных клиентов либо сократив лимиты. Впрочем, по мнению экспертов, оценки МФО слишком оптимистичны и части компаний вместо наращивания объема придется покинуть рынок.
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