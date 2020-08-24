Самыми активными покупателями жилья будут ипотечники

24 августа. FINMARKET.RU - Рынок жилья ощутил удары кризиса с двух сторон – и падение спроса, и остановку строительства, пишут "Ведомости". Во многих регионах ввод жилья сократится до минимума за последние 10 лет, прибыль застройщиков снизится, многие прекратят деятельность. Общий ввод жилья составит порядка 40 млн кв. м, на 7% ниже, чем в 2019 г.

В целом по стране ограничения, связанные с COVID-19, привели к переносу сроков ввода жилья в среднем на 2–3 месяца. Всего за апрель – май 2020 г. ввод в регионах снизился на 517 000 кв. м к аналогичному периоду прошлого года (минус 17%), при этом в 50 регионах наблюдалось сокращение, но в 30 – рост.

Что может поддержать восстановление, так это инвестиционныйна жилую недвижимость – речь прежде всего об эконом-классе и нижнем интервале бизнес-сегмента, отмечает автор газетной публикации." На фоне продолжающегося снижения доходности депозитов и других низкорисковых активов спрос на инвестиционную недвижимость быстро растет. В свою очередь быстрое восстановление ипотеки и особенно активный рост программ льготного кредитования перераспределяют спрос в сторону первичного рынка, а это может привести к повышению цен на новостройки в Москве на 10%. При этом средняя цена на вторичном рынке в 2020 г. может снизиться примерно на 5% по сравнению с уровнем 2019 г. Такие ценовые тенденции с высокой вероятностью будут характерны и для региональных рынков", - указывают "Ведомости".

В итоге, пишет газета, "в этом году жилья будет построено меньше, цены на новостройки вырастут, но застройщикам это не поможет сохранить рентабельность". А самыми активными покупателями будут ипотечники (и в первую очередь льготники) и инвесторы.