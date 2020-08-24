Московский бизнес просит продлить меры поддержки пострадавших отраслей

24 августа. FINMARKET.RU - Представители малого и среднего бизнеса столицы попросили продлить меры поддержки для пострадавших отраслей. Обращение в адрес мэра Москвы Сергея Собянина направило московское отделение "Опоры России", пишут "Известия"

Как говорится в письме, после снятия ограничительных мер экономическая ситуация окончательно не стабилизировалась. И в первую очередь восстановлению мешают падение доходов населения, изменение потребительского поведения из-за рисков заразиться COVID-19, накопленные бизнесом долги перед контрагентами, банками и т.д.

В письме отмечается, что в сфере услуг и сервиса по итогам июня-июля 2020 года восстановление входящего денежного оборота составило 75-80% от уровня 2019-го. Сегмент услуг по объемам и выручке восстановится не ранее 2022 года.

В связи с этим организация просит продлить столичные и федеральные меры поддержки малого и среднего бизнеса Москвы, которые были введены до конца 2-го квартала, как минимум на 3-й квартал. Например, речь идет об арендных каникулах на помещения, принадлежащие городу, отсрочке по налогам (кроме НДС) и платежам в страховые фонды.

Как уточнил председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский, речь идет в первую очередь о компаниях из пострадавших отраслей экономики (туризм, сфера развлечений, ритейл, транспорт и др.). Но это касается и остальных предпринимателей, для которых действуют разные рассрочки и отсрочки.

Он также считает, что меры нужно продлить и в регионах, но на более длительный срок, чем в Москве. По мнению Петропольского, целесообразно расширить действие мер до середины 2021 года, так как в субъектах действуют разные сроки снятия ограничений.

А член генсовета "Деловой России", председатель совета директоров "Градиент Альфа Инвестментс Групп" Павел Гагарин полагает, что продление мер поддержки не должно ограничиваться только 3-м кварталом этого года и столицей - лучше сохранить помощь до конца 2-го квартала 2021 г. по всей стране.

Необходимость продления поддержки во всей стране обусловлена тем, что в целом в регионах действуют разные графики выхода из карантина.

"Опора России" также предложила несколько новых мер поддержки на 2020-2021 годы. В их числе, например, сокращение общего размера ставок взносов в страховые фонды с фонда оплаты труда предприятий - с 30% до 15-20%, уменьшение ставок налогов по упрощенке, каникулы или мораторий на изменения кадастровой оценки недвижимости.