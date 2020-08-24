- Первая категория – это страны, участвующие или завершившие участие в международной расширенной Инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран (в основном это африканские государства).
- Вторая категория – страны, столкнувшиеся с военными конфликтами и социально-политическими кризисами.
- Третья – государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией международные санкции, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования.
- Четвертая категория – это страны, причастные к финансированию террористических и иных организаций, деятельность которых запрещена в России и мире.
- Далее следуют государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и страны, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска.
- К седьмой группе предлагается отнести страны с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня В- по классификации агентств Fitch Ratings или Standard & Poor’s или ниже уровня В3 по классификации Moody’s Investors Service.
- И наконец, последняя категория – это государства, по которым средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS) в долларах США на срок 10 лет превышает 800 б. п. по данным Bloomberg.
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24 августа 2020 года 09:28
Минфин не всем даст взаймы
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Владимир Гердо/ТАСС
24 августа. FINMARKET.RU - Социально-политические кризисы наряду с военными конфликтами и высокими кредитными рисками станут причинами для отказа Россией в предоставлении займов другим государствам, пишут "Ведомости". Соответствующие предложения содержатся в проекте постановления правительства "Об утверждении порядка предоставления РФ государственных кредитов иностранным государствам-заемщикам", подготовленном Минфином. Документ устанавливает восемь категорий стран, которые не будут рассматриваться в качестве потенциальных заемщиков. Соответствие хотя бы одной из них может стать причиной для отказа в кредите.
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