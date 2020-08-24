Минфин не всем даст взаймы

24 августа. FINMARKET.RU - Социально-политические кризисы наряду с военными конфликтами и высокими кредитными рисками станут причинами для отказа Россией в предоставлении займов другим государствам, пишут "Ведомости". Соответствующие предложения содержатся в проекте постановления правительства "Об утверждении порядка предоставлениягосударственных кредитов иностранным государствам-заемщикам", подготовленном Минфином.

Документ устанавливает восемь категорий стран, которые не будут рассматриваться в качестве потенциальных заемщиков. Соответствие хотя бы одной из них может стать причиной для отказа в кредите.

Первая категория – это страны, участвующие или завершившие участие в международной расширенной Инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран (в основном это африканские государства).

Вторая категория – страны, столкнувшиеся с военными конфликтами и социально-политическими кризисами.

Третья – государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией международные санкции, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования.

Четвертая категория – это страны, причастные к финансированию террористических и иных организаций, деятельность которых запрещена в России и мире.

Далее следуют государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и страны, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска.

К седьмой группе предлагается отнести страны с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня В- по классификации агентств Fitch Ratings или Standard & Poor’s или ниже уровня В3 по классификации Moody’s Investors Service.

И наконец, последняя категория – это государства, по которым средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS) в долларах США на срок 10 лет превышает 800 б. п. по данным Bloomberg.

Удовлетворяют новым требованиям около 110 стран мира – например, Бразилия, Индонезия, Египет, Вьетнам, подсчитал заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, который прокомментировал "Ведомостям" документ. "Из них 40–45 богаче России, если измерять по ВВП на душу населения, так что в наших кредитах они особо не нуждаются", – говорит Куликов. Зато многим странам, которым Россия традиционно оказывает финансовую помощь, доступ к финансированию может быть перекрыт.

"Самым жестким из новых критериев является категория риска ОЭСР, – говорит руководитель направления "Финансовые рынки" Экономической экспертной группы Игорь Беляков. – Он отсекает от российского финансирования порядка 80 стран по данным на июнь, включая, например, Армению и Киргизию". А перспектива новых российских кредитов Минску теперь будет зависеть от того, подпадет ли Беларусь под определение страны с социально-политическим кризисом в момент принятия решения о таком кредите. По оценкам ЦБ и Минфина, на 1 января 2020 г. Россия выдала ссуд и займов примерно на $40 млрд. Из них $15,8 млрд – бывшим странам СССР.

В Министерстве финансов "Ведомостям" заявили, что речь идет не об ужесточении критериев выдачи кредита, а об унификации в одном документе правил, которые работали и раньше. В ведомстве подчеркивают, что принятие нового документа "не ведет к автоматическому пересмотру положений межправсоглашений о предоставлении иностранным государствам-заемщикам государственных кредитов".