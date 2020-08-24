Минимум 100 банков в РФ имеют кризис идей развития

24 августа. FINMARKET.RU - Вместо сделок M&A трендом конца 2020 года — начала 2021 года может стать добровольнаябанков, пишет "Коммерсант", приводящий мнение "Эксперт РА" из нового исследования агентства в "Индекс банковского здоровья". С начала 2020 года, несмотря на заморозку деловой активности, уже семь банков подали в ЦБ ходатайства о самоликвидации. Предпосылкой тренда аналитики агентства считают пандемию, устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора, "усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков в первом полугодии 2020 года". Однако не все желающие смогут добровольно сдать лицензию: кого-то регулятор отправит по пути отзыва и банкротства, предупреждают эксперты.

По данным ЦБ, на которые ссылается "Ъ", в июле тенденция к добровольной сдаче лицензии усилилась — в течение месяца регулятор аннулировал лицензии четырех кредитных организаций по их просьбе. Все, подавшие ходатайство о самоликвидации в этом году, входят в третью сотню по активам.

По пути самоликвидации могут уходить около 15 банков в год, допускает управляющий партнер ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский, мнение которого также приводит "Ъ". По его оценке, как минимум 100 банков в России имеют кризис идей развития и являются в лучшем случае низкорентабельными.