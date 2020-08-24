РФ может возобновить полеты еще в 7 стран

24 августа. FINMARKET.RU - Россия готовится открыть авиасообщение еще с несколькими странами, пишут "Известия", ссылаясь на источники. По сведениям газеты, в новым готовящемся список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе, - Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

Правда, открытие полетов по этим направлениям не окажет существенного влияния на отрасль. Поездки в Евросоюз будут носить единичный характер, скорее всего, их откроют по "швейцарскому" принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров.

Решение ожидалось к концу прошлой недели, но его так и не огласили, сказал "Известиям" собеседник в одной из авиакомпаний. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа, добавил он.

В Росавиации сообщили, что не комментируют вопрос возобновления международного сообщения. В Роспотребнадзоре переадресовали вопросы "Известий" в оперштаб. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой - председателя оперштаба - сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта. С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в популярные у наших туристов курортные регионы Турции - Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.