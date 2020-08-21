В России появится федеральная система аренды жилья

21 августа. FINMARKET.RU - В России появится единая федеральная онлайн-платформа по аренде жилья. Ее создание анонсировал глава "ДОМ.РФ" Виталий. Платформа поможет арендатору подобратьи составить договор, а владельцу жилья - определиться с режимом налогообложения. Главная цель будущего агрегатора - вывести рынок аренды жилья "из тени", пишет "Российская газета"

"Для запуска системы необходимо внести соответствующие поправки в законодательство, надеемся, что это произойдет в осеннюю сессию, и в следующем году система будет запущена", - заявил Мутко.

Законопроект уже обсуждают в правительстве, но в Госдуму пока не поступил. Как рассказала "РГ" председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, речь идет о создании единой государственной платформы, которая должна повысить прозрачность арендных сделок. Арендаторам она даст гарантии того, что договор с ними не расторгнут по первому хотению, а государство получит дополнительные налоги.

По оценкам экспертов, рынок арендного жилья в России имеет огромный потенциал для роста. Сейчас он составляет только 9% от всего жилого фонда. По оценке Минстроя, в стране сдается свыше 5 млн квартир. Поступления в бюджет от их аренды могут составить до 200 млрд рублей в год.

Член Совета Федерации Сергей Калашников считает идею правильной, но для ее реализации нужны поправки в налоговое законодательство. Калашников напомнил, что существует норма, по которой, если человек снимает жилье на 11 месяцев - то есть неполный год или меньше, то он не обязан об этом сообщать в налоговые органы. Большинство людей этим пользуются, заключают договор с арендатором на 11 месяцев и потом его перезаключают. "Никакие налоги при этом человек государству не платит, хотя сдает жилье годами и десятилетиями", - отмечает он.

О том, что на рынке арендного жилья, полный хаос, арендаторы не защищены никакими правами, а арендодатели не платят налоги за дополнительный доход, говорят уже много лет. Но в глобальном смысле пока мало что меняется. Разве что созданы удобные агрегаторы для поиска наемного жилья.

Как считает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко, если появится государственная платформа поиска арендного жилья - это большой плюс и шаг вперед к развитию рынка. Но возникает вопрос, сможет ли госплатформа стать реальным конкурентом популярным агрегаторам, а если станет, то когда.