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21 августа 2020 года 10:21
Аптеки объединяются в маркетинговые союзы
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
21 августа. FINMARKET.RU - Небольшим аптечным сетям на фоне растущей конкуренции с федеральными игроками приходится объединяться в маркетинговые союзы. Это позволяет компаниям добиться более выгодных условий от поставщиков и договариваться о маркетинговых бонусах с производителями лекарств. По итогам января-июня 2020 года наибольшую динамику роста продаж на рынке фармацевтической розницы продемонстрировали маркетинговые аптечные ассоциации. Это следует из рейтинга аптечных сетей DSM Group за полугодие, с которым ознакомился "Коммерсант". Речь идет об объединениях небольших сетей или одиночных точек с разными владельцами в союз. Рост оборота маркетинговых ассоциаций связан не только с увеличением числа входящих в них аптек. По словам гендиректора "ПроАптеки" Евгения Короткова, во 2-м квартале 2020 года произошло перераспределение спроса. Так, продажи в сетевых аптеках снизились в пользу небольших точек "у дома", с которыми и работают ассоциации, поясняет он. Совокупная доля крупнейших шести маркетинговых союзов составила 32,7% — почти втрое больше, чем годом ранее. Но, отмечают в DSM Group, некоторые аптеки могут входить сразу в несколько ассоциаций. Традиционные аптечные сети показали более скромную динамику роста продаж. Объединение в союзы — форма консолидации рынка наравне со сделками M&A, отмечает гендиректор розничного подразделения "36,6" Александр Кузин. Но такой формат несет и определенные риски, добавляет топ-менеджер.
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Ключевые слова: Россия, аптеки, объединения
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