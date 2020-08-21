Управляющие компании увеличили расходы на IT

21 августа. FINMARKET.RU - Первое полугодие оказалось очень успешным для рынка доверительного управления. Общая сумма выручки составила за отчетный период 17,3 млрд руб., свидетельствует оценка "Коммерсанта" , основанная на данных отчетов 30 крупнейшихи групп. Это на 22% выше показателя первой половины прошлого года. Поэтому управляющие позволили себе увеличить и расходы, в том числе на дальнейшую цифровизацию, которая показала эффективность в период карантинных ограничений.

У игроков, значительную долю бизнеса которых составляют розничные фонды и индивидуальные клиенты, выручка выросла еще более значительно, на 40–60%, благодаря притоку средств со стороны граждан и восстановлению на рынках. Они активно скупают паи ПИФов на фоне падения ставок по вкладам и восстановления на фондовом рынке. После того как в первом квартале индекс Московской биржи обвалился на 18%, во втором он вырос на 10%.

"Мы делаем фокус на развитии собственных цифровых продуктов, при этом в приоритете надежность торговых систем, все это требует значительных вложений в IT-инфраструктуру",— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал. Инвестиции» Владимир Потапов. По словам первого заместителя гендиректора УК "Альфа-Капитал" Александра Списивого, инвестиции в IT нужны не только для ускорения развития в области диджитализации, но и повышения внутренней эффективности операционной инфраструктуры.

В таких условиях УК, в первую очередь розничные, нарастили общие и административные расходы. По оценкам “Коммерсанта”, они составили 2 млрд руб., что на 13% выше показателя первого полугодия 2019 года.