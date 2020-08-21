Средний бизнес станет прозрачным для налоговиков

21 августа. FINMARKET.RU - Налоговая служба готовится получить удаленный доступ в онлайн-режиме к бухгалтерской и налоговой отчетности более чем 200 российских компаний. Такую возможность откроют поправки в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин. Сейчас налоговый мониторинг, когда предприятие дает налоговикам удаленный доступ к своей бухгалтерской и налоговой отчетности в онлайн-режиме, используется только для контроля крупнейших компаний - соответствующее положение появилось в Налоговом кодексе еще в 2015 г. "Предоставляя налоговым органам онлайн-доступ к своим данным, налогоплательщик фактически раскрывает перед контролерами всю суть бизнеса, что делает его практически полностью прозрачным", - поясняет эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

"В 2020 г. налоговый мониторинг проводится в отношении 95 крупнейших плательщиков, в том числе 48 компаний с государственным участием", - сообщили "Ведомостям" Новые поправки Минфина предполагают существенное снижение критериев подключения компаний к налоговому мониторингу и, соответственно, расширение их круга. "Законопроект предусматривает снижение суммовых критериев до 100 млн руб. по налогам и до 1 млрд руб. по доходам и активам", - пояснили "Ведомостям" в ФНС. По подсчетам аналитиков, общее число компаний, в отношении которых может проводиться налоговый мониторинг, при этом вырастет как минимум втрое.

"Вхождение в налоговый мониторинг - это право, а не обязанность компании, - подчеркивает заместитель директора департамента законотворческой деятельности ТПП РФ Александр Селиванов. - Первый опыт показал, что компании, которые стали применять этот механизм и раскрыли всю учетную документацию для налоговой службы, позитивно оценивают результаты".

Главный плюс мониторинга в том, что он позволяет сократить издержки компаний, связанные с налоговыми проверками. Кроме того, налоговый мониторинг упрощает жизнь обеим сторонам с точки зрения документооборота.

К тому же Минфин обещает компаниям, которые подключатся к налоговому мониторингу, целый набор дополнительных преференций. Например, возможность заявительного порядка возмещения НДС и право не предоставлять для этого банковскую гарантию. Это может оказаться очень важным для многих экспортеров.