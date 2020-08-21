Траты россиян на тепло сократят за счет самих граждан

21 августа. FINMARKET.RU - Каждый отопительный сезон региональные объединения Союза потребителей России (СПРФ) получают массу жалоб от граждан - на дороговизну и низкое качество теплоснабжения в старом жилом фонде. Основная причина - потери тепла в изношенных сетях и отсутствие в домах автоматического регулирования его подачи, рассказал "Известиям" председатель СПРФ Петр Шелищ. Поскольку в таких зданиях нет циркуляционных тепловых систем, зачастую нижние этажи отапливаются сильнее, верхние заметно хуже или наоборот (в зависимости от расположения розлива).

Сегодня жильцы не видят возможности повлиять на цену и качество теплоснабжения. Однако есть примеры, когда собственники квартир сумели изменить ситуацию. Например, несколько лет назад в Калининском районе Санкт-Петербурга в некоторых домах модернизировали индивидуальные тепловые пункты, установив циркуляционные насосы в подвалах, рассказал Петр Шелищ.

Такая модернизация обеспечивает автоматическое регулирование тепла по погоде, устраняет неравномерность прогрева на разных этажах, защищает внутренние сети от размораживания при авариях и дает возможность экономить на тепле около 15%, - сказал он.

Стоимость модернизации составляет около 400 тыс. рублей, добавил Петр Шелищ. Жильцы могли бы на общем собрании принимать решения об изменениях, но сегодня получение необходимых согласований сопряжено со множеством бюрократических проблем. Существенно облегчить процесс могло бы утверждение Минстроем разрешительной процедуры и типовых проектов модернизации тепловых пунктов - по сложности, срокам и стоимости, доступной для обычных людей, говорится в обращении СПРФ в Министерство строительства и

Союз попросил ведомство рассмотреть эту инициативу, а также другие актуальные предложения экспертного сообщества по улучшению теплоснабжения в многоквартирных домах.

Дать такую возможность жителям - хорошая идея. Это будет стимулировать россиян принимать активное участие в жизни дома, высказал мнение первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Установка оборудования для погодного регулирования - важнейшее условие повышения энергоэффективности многоквартирного дома. Около 2/3 в структуре платежки ЖКХ занимает оплата отопления, поэтому модернизация тепловых пунктов действительно приведет к экономии в среднем на 10-15%, полагает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Правда, людям, которые получают субсидии на оплату ЖКХ (если сумма квитанции составляет более 22% доходов семьи), скидка может быть невыгодной, указал эксперт.