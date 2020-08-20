Процессы реорганизации АО и ООО станут бооле гибкими

20 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития завершило работу над поправками к законам об АО и ООО, ряду других законов, призванными упростить и сделать более гибкими процессы реорганизации хозяйственных обществ, пишет "Коммерсант"

Основной задачей министерства была новая и подробная регламентация процесса реорганизаций с частичным упрощением и изменением порядка уведомления заинтересованных сторон, а также изменения в правилах регистрации в ЕГРЮЛ итогов реорганизаций. В Гражданский кодексо возможности "совмещенных" (в которых можно было использовать одновременно сразу несколько видов реорганизаций одновременно со слиянием и присоединением) реорганизаций внесены еще в 2014 году, нормы законов об АО и ООО при этом правились лишь частично. Кроме этого, оставалась проблема "смешанных" реорганизаций, в которых изменялась форма одного из юрлиц, участвующих в процессе.

По словам партнера "Кульков, Колотилов и партнеры" Олега Колотилова, восполнение пробелов в специальных законах носит "косметический" характер - и ранее смешаннаядопускалась на основе положений ГК. По его словам, гораздо более важной является новелла, существенно усовершенствующая смешанную реорганизацию, устраняя промежуточные этапы из процедуры.

Как отмечают юристы, детализация процедур смешанных реорганизаций в специальных законах должна минимизировать риски компаний.

Мминэкономразвития предлагает внести в закон об АО и новую статью 15.2 "Заключение о реорганизации". В этом документе, который должен представляться акционерам к общему собранию, должна быть обоснована сама необходимость и условия реорганизации, дана оценка ее целесообразности и последствий. Заключение утверждается советом директоров АО (или набсоветом, единоличным или коллективным исполнительным органом - по уставу), причем "лица, утвердившие заключение о реорганизации (проголосовавшие за утверждение заключения о реорганизации), при наличии их вины несут солидарную ответственность за убытки, причиненные акционерам" в случае наличия в документе недостоверной, неполной или вводящей в заблуждение информации. По сути, речь идет о "дорожной карте" реорганизации, которая крайне уместна при сложных реорганизациях.

Ответственность совета директоров в таких ситуациях в теории есть и сейчас, но ее Минэкономразвития предлагает зафиксировать в законе прямо и однозначно.

Еще один защитный механизм, прямо включенный в проект,- договоры о присоединении, слиянии, разделении могут устанавливать особый порядок сделок или видов сделок в период реорганизации.