Для продающих вторсырье могут отменить НДФЛ

20 августа. FINMARKET.RU - В России предлагают отменить подоходный налог для граждан, продающих- металл, стекло, пластик. Соответствующий законопроект до конца года планируется внести на рассмотрение Госдумы, рассказали "Известиям" его разработчики - член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Канаев и первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Как полагают разработчики,поможет развитию системы раздельного сбора мусора, а также сделает сдачу вторсырья массовой.

Сегодня даже тем, кто сдает металлолом на небольшую сумму, приходится заполнять декларацию, что отпугивает многих потенциальных продавцов вторсырья.

В России ежегодно образуется 250-400 кг мусора на человека, но вторично используется не более 8% (против 40% в США и 60% в Евросоюзе), рассказала "Известиям" зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов "Деловой России" Наталья Беляева.

При этом в городах работают специальные пункты приема вторсырья за деньги. Сегодня самая развитая сеть в стране - по черным и цветным металлам. Также начали появляться пункты приема макулатуры, пластика и стекла, сказал Канаев.

В среднем обычные люди, которые продают вторсырье, в год зарабатывают от 300 руб. до 120 тыс. Но есть и те, кто занимается сбором и сдачей вторсырья целенаправленно, их доходы могут быть заметно выше.

Сегодня обороты сбора вторсырья заметно ограничивает необходимость уплаты НДФЛ с дохода (на все виды мусора, кроме макулатуры), сказали "Известиям" в пресс-службе Минприроды. Поэтому депутаты и разработали законопроект об отмене этой обязанности.

НДФЛ (13%) выплачивается от суммы, превышающей 250 тыс. рублей. Но даже если доход не достигает этого показателя, продавец обязан заполнить налоговую декларацию, иначе предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей, пояснил Валуев.

Необходимость уплаты НДФЛ снижает экономическую привлекательность деятельности для граждан. Кроме того, организаторы приема вторсырья должны выступать в качестве налоговых агентов - вести учет всех сдавших его граждан и передавать их паспортные и налоговые данные в ФНС, рассказали в Минприроды. "Отмена НФДЛ позволит развить интерес инвесторов к деятельности и вовлечь максимальное количество граждан", - подчеркнули в МПР.

Сегодня в стране ежегодно собирается около 40 млн т вторсырья в пунктах приема. Больше всего металлолома - около 30 млн т, сказал директор ассоциации НСРО "Руслом.ком" Виктор Ковшевный. После отмены НДФЛ обороты могут вырасти почти на 30 млн т - примерно до 70 млн т, сказал Валуев.

Однако, полагает он, чтобы избежать злоупотреблений со стороны пунктов приема вторсырья, возможно, потребуется создать систему контроля за получением денег - например, ввести исключительно безналичные платежи.