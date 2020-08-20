- - за счет расходов на дополнительные выплаты семьям с детьми, предусмотренные в рамках поддержки населения в период пандемии коронавируса;
- - за счет расходов на выплату страховых пенсий.
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20 августа 2020 года 09:42
ПФР недосчитается в 2020 году почти 560 млрд руб.
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Артем Геодакян/ТАСС
20 августа. FINMARKET.RU - Особенностями исполнения всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе бюджета ПФР, стали введение ограничений в деятельности предприятий и организаций, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и установление дополнительных социальных мер поддержки отдельных категорий граждан, предприятий и отраслей экономики в целях снижения негативных последствий влияния пандемии коронавирус, указывается в отчете Счетной палаты (СП). В 1-м полугодии 2020 г. в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) поступило 4,84 трлн рублей, или 54,2% прогнозируемого объема доходов. Это на 15,3% (или на 641,78 млрд) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако, рост доходов происходил за счет поступлений средств из федерального бюджета – 2,21 трлн рублей (плюс 38,2% в годовом сравнении), пишет СП. Причем совокупная задолженность по страховым взносам перед бюджетом ПФР с начала года выросла на 79,71 млрд рублей до 338,71 млрд рублей. Остаток средств на 1 июля составил 372,09 млрд рублей. "Снижение прогнозного показателя по фонду заработной платы, уменьшение тарифа для организаций малого и среднего предпринимательства, а также отсрочка по уплате платежей для организаций, наиболее пострадавших от вынужденного простоя в работе, вызванного коронавирусной инфекцией, приведет в 2020 году к снижению плановых показателей по поступлениям страховых взносов в бюджет ПФР на сумму свыше 559 млрд рублей", - говорится в отчете СП. По мнению аудиторов, для выполнения обязательств по пенсионному обеспечению не исключается увеличение трансферта из федерального бюджета на недостающую сумму. Окончательный (более точный) прогноз возможно сделать по итогам исполнения бюджета ПФР за 9 месяцев 2020 года. ПФР израсходовал 4,79 трлн рублей, или 49,1% показателя сводной бюджетной росписи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 775,98 млрд рублей, или на 19,3%. Основное увеличение произошло:
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Ключевые слова: РФ, ПФР, бюджет, исполнение, СП
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