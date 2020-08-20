Как усилят защиту потребителей

20 августа. FINMARKET.RU - Проект нового Кодекса об административных правонарушениях усиливает защиту потребителей: в нем будет предусмотрена отдельная глава "Административные правонарушения, посягающие на права потребителей". Статей, под которые рискует попасть недобросовестный продавец, станет гораздо больше, пишет "Российская газета"

Например, штраф будет грозить тому магазину, где в кассе не найдется сдачи с крупной купюры. Отказ принять назад бракованный или просто не подошедший товар тоже подведет коммерсантов под санкции. Проект новогосейчас дорабатывается в министерстве юстиции. Одна из принципиальных новаций: фактически расширяется административная ответственность в сфере защиты потребителей.

Сегодня в законе не так много статей, которые можно вменить продавцу-нарушителю, да и применяются они не так часто, как хотелось бы. А за некоторые нарушения сегодня вообще не предусмотрено никакое наказание. Часто получается, что покупатель вроде и защищен законом о защите прав потребителей, но в то же время и не защищен.

Так, отмечают в Роспотребнадзоре, сейчас нет административной ответственности за отказ продавца взять обратно купленную вещь. Продавцы изначально знают, что не примут товар обратно и за это их не оштрафуют.

В новом КоАПе за нарушение правил продажи товаров, а именно к ним относится отказ принять товар обратно, предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей.

Зачастую покупателю при продаже одного товара навязывают и другие товары и услуги. За навязывание предлагается штрафовать, причем максимальный размер штрафа может составить 300 тыс. рублей.

А за отсутствие сдачи в кассе штраф, согласно новому КоАПу, может составить 50 тыс. рублей. Пока же за отказ обслужить покупателя из-за отсутствия денег в кассе, санкций нет.

В новом КоАПе также прописано, что если персональные данные в общем-то продавцу или исполнителю не нужны, если это не банковский договор, не договор по подключению мобильных сетей и так далее, то отказ от заключения договора по причине непредставления таких данных может наказываться штрафом до полумиллиона.