Доступность ломбардов обеспечит автоматизация

20 августа. FINMARKET.RU - В ближайшее время в России может начаться активное распространение роботизированных ломбардов, позволяющих гражданам без участия сотрудника сдать золотые изделия, получить заем и внести платеж в счет его погашения. Как стало известно "Коммерсанту" по результатам пилотирования в "регулятивной песочнице" признал целесообразным внедрение автоматического ломбарда для оценки золотых изделий и выдачи займов.

Для реализации сервиса планируется внести ряд изменений в законодательство, в числе которых - возможность упрощенной идентификации клиентов посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС), выдача залогового билета в электронной форме и включения в него индивидуальных условий договора займа. Предполагается, что все эти изменения будут приняты до конца года.

В конце мая сеть "Мосгорломбард" начала устанавливать роботизированные аппараты Custody Bot. Но без корректировки законодательства такиемогли работать лишь как диагностические стенды, заключить договор и выдать бумажный залоговый билет по-прежнему мог только сотрудник после очной идентификации.

Бот распознает пробу и вес золотого изделия, исходя из оценки зачисляет сумму на банковскую карту заемщика. Технология позволяет в любом месте, где есть достаточный трафик потенциальных клиентов, быстро открыть полноценный мобильный ломбард.

По оценкам производителя "Т-Мобайл", за год один терминал способен скупать около 4 кг золотого лома, продавать 3 кг новых изделий (слитки или монеты), а также формировать портфель ломбардных займов на 400 тыс. руб. Однако терминалы не смогут оценить полые изделия, со вставками из камней, а также из полудрагоценных материалов.

По словам гендиректора "Т-Мобайл" Дмитрия Плущевского, компания обратилась в регуляторную песочницу ЦБ с просьбой провести пилотирование, поскольку для его автономной работы необходим ряд изменений в законодательных актах и процедурах регулятора.

В "Мосгорломбарде" до конца года планируют установить в московском регионе до 10 автоматизированных ломбардов.

В ЦБ на запрос "Ъ" отметили, что благодаря новому технологическому решению ломбарды смогут обеспечить свое присутствие в торговых точках и общедоступных местах, не открывая новые офисы.