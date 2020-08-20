ЦБ хочет ускорить реабилитацию банковских клиентов из черных списков

20 августа. FINMARKET.RU - Центробанк России прорабатывает вопрос ощутимого ускорения реабилитации клиентов - исключения из черных списков и разблокировки их счетов, замороженных по "антиотмывочному" закону. Об этом "Известиям" рассказали в регуляторе.

Как уточнили в ЦБ, это вопрос сейчас прорабатывается совместно с заинтересованными госорганами. Включение в число неблагонадежных пользователей накладывает ограничения на их доступ к финансовым услугам, в том числе блокировку счета.

В регуляторе, впрочем, отметили, что важно сохранить эффективность уже действующего механизма "обеления" - фактически признания клиентов невиновными и восстановления их в доступе к банковским услугам. С момента запуска опции по реабилитации банки аннулировали свыше 53 тыс. отказов, а из блэклиста были исключены более 24 тыс. клиентов, уточнили в ЦБ.

Статистику по нарушениям "антиотмывочного" законодательства ведет Росфинмониторинг. В службе оперативно не ответили на запрос "Известий" о числе блокировок и отказов в обслуживании в этом году. По последней доступной информации, с блокировкой счетов столкнулись не менее 750 тыс. предпринимателей. В сентябре 2019 г. об этом сообщало Минэкономразвития.

При открытии счета новому клиенту банки обязаны проверять граждан и их операции на соответствие "антиотмывочному" закону. При возникновении подозрений россиянам отказывают в обслуживании или блокируют отдельные операции. Тогда данные о гражданине отправляются в Банк России и вносятся в черный список. Для исключения из него и получения финансовой услуги клиенту нужно пройти процедуру реабилитации.

Как напомнили в ЦБ, кредитная организация обязана рассмотреть представленные клиентом документы и сведения об обжаловании отказа банка в течение 10 дней, напомнили в ЦБ. После этого финансовое учреждение должно или сообщить клиенту об устранении оснований, по которым ранее был вынесен отказ, или о невозможности их устранения.

"Общий срок рассмотрения заявления, документов и сведений на этом этапе не может превышать 20 рабочих дней со дня обращения клиента", - подчеркнули в Банке России.

Между тем в банках считают, что процедуру можно провести как минимум в 2 раза быстрее - за 15 рабочих дней вместо 30 без потерь эффективности. Представители крупных банков пояснили, что для бизнеса каждый день простоя несет убытки, а физлицам могут начисляться штрафы и пени за неоплаченные вовремя кредиты.

В то же время чрезмерное сокращение максимальных сроков на разблокировку может привести к повторному поспешному отказу банков из-за невозможности качественно проанализировать предоставленную информацию.