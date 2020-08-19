Ноутбуки и ПК могут подорожать на10-20%

19 августа. FINMARKET.RU - Уже осеньюна компьютерную технику вырастут на 10-20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные "Известиями" дистрибуторы электроники и аналитики.

Как сообщили газете в маркетплейсе Price.ru, в 1-м полугодии рос спрос на компьютеры (ПК и ноутбуки) рос, увеличивались и цены на них.

Компания выяснила, что самые популярные моноблоки выросли в цене на 28% относительно того же периода прошлого года.подорожали менее существенно - на 7%, а цены наостались примерно на прежнем уровне. При этом интерес к компьютерной технике в рунете вырос на 70%, пояснила гендиректор маркетплейса Елена Суховей.

В связи с пандемией коронавируса многие работники были переведены на удаленку или дистанционное обучение, что резко повысило спрос на компьютерную технику. По словам гендиректора Lenovo в России Александра Катаева. российский рынок ноутбуков показывает постоянный рост в течение последних 5-ти месяцев.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что сейчас наблюдается дефицит на рынке комплектующих для ПК и наиболее ходовых моделей ноутбуков - среднего ценового сегмента, оптимального по соотношению цена-качество. Цены на них осенью могут вырасти на 15-20%, добавил он.

А директор дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна считает, что повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января-февраля 2021 года. В обозримом будущем ситуация с поставками ноутбуков не нормализуется - спрос останется высоким, будет наблюдаться определенный дефицит востребованных конфигураций.

Как отмечает независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян, спрос на ноутбуки и моноблоки стремительно растет, а дистрибуторы комплектующих для сборки ПК сообщают о дефиците товаров от поставщиков - это может осенью поднять стоимость компьютерных комплектующих на 20%.

Кроме того, осенью продолжится и рост продаж, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, в сентябре цены на ноутбуки могут вырасти на 10% из-за изменений курса рубля. А вот комплектующие для ПК могут подорожать еще больше - на 20% - из-за перебоя поставок.

По мнению руководителя направления "Ноутбуки и ПК" компании "Марвел-Дистрибуция" Андрея Латышева, подорожает вся электроника - даже та, что производится в России - из-за роста цен на комплектующие, которые всё еще закупаются за рубежом.