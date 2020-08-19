Каждый десятый салон красоты не пережил пандемию

19 августа. FINMARKET.RU - Объем падения выручки на российском рынке услуг красоты, включаяи парикмахерские, из-за ситуации с COVID-19 составил 30-35% от показателей прошлого года, рассказала "Российской газете" общественный уполномоченный в сфере бьюти-индустрии, вице-президент Российской ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. Отрасль по стране уже потеряла 10% салонов красоты. До конца года, по самому неблагоприятному сценарию, банкротами могут стать около трети игроков рынка.

Самыми устойчивыми оказались сетевые салоны полного цикла, где посетителям предлагают комплекс услуг, включая стрижку, маникюр, посещение кабинетов косметолога, массажиста, а также солярия. Наименее защищенные - небольшие моностудии с узкой специализацией, к примеру, по ногтевому сервису и коррекции бровей. На них и пришлась основная доля банкротств.

За время пандемии часть специалистов ушла в "тень" - то есть переключилась на оказание услуг на дому. После снятия ограничений салоны не досчитались около 15% мастеров, которые выбрали формат "свободного плавания", отмечает Литвинова. Часть из них оформила статус самозанятых.

Всего в отрасли, по официальным данным, занято 250 тысяч человек, более половины из которых работают в Москве. Годовой оборот бьюти-индустрии в столице составлял до пандемии 160 млрд рублей и 972 млрд рублей по России. На налоговые отчисления приходилось 57,3 млрд рублей по стране (7,5 млрд рублей по Москве).

По словам Литвиновой, клиенты постепенно возвращаются в салоны красоты. Ситуация начала выравниваться с начала августа. К примеру, число посетителей в салонах полного цикла лишь на 10-15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди тенденций - снижение среднего чека за услуги примерно на 10% за счет скидок и акций. Основной акцент - на повышение качества сервиса, расширение базы постоянных клиентов.