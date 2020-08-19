С коллекторов, терроризирующих граждан, будут взимать многомиллионные штрафы

19 августа. FINMARKET.RU - Выбивание долгов незаконными методами может дорого обойтись и коллекторам, и банкам.за преследование должников предложено повысить до двух миллионов рублей. Эта мера, по мнению правительства, направлена в первую очередь на защиту простых заемщиков от недобросовестных коллекторов. Ответственность могут ужесточить и для кредитных организаций, пишет "Российская газета" . Заниматься выявлением "плохих" коллекторов будет Федеральная служба судебных приставов.

Сейчас в связи с пандемией и проблемами у многих работодателей к старым должникам стали прибавляться новые, по платежеспособности которых больно ударил коронавирус. И так не очень благополучная ситуация с манерой выбивания долгов может банально осложниться, посчитали в правительстве и предложили в Кодексе об административных правонарушениях усилить ответственность тех, кто выбивает долги, и заодно увеличить суммы штрафов за такую незаконную деятельность.

Для этого Служба судебных приставов получит по законопроекту дополнительные полномочия. Уже известно, что этот правительственный документ депутаты намерены рассмотреть в осеннюю сессию.

Поначалу у коллекторов была ничем не регулируемая, практически бандитская вольница. Терпение лопнуло, и после серии резонансных уголовных дел и показательных судебных процессов четыре года назад был принят специальный закон( ФЗ-230). В нем были установлены правила взыскания - когда можно звонить, когда нельзя, как вести себя с должниками. Разделили и коллекторов - на законных и подпольных. С последними борется полиция. Законных контролируют приставы.

В законопроекте предусмотрено усиление административной ответственности для не включенных в реестр. Это микрофинансовые организации и банки. За незаконное взимание долгов коллектором, не включенным в госреестр, для граждан сумма административного штрафа составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалифицированы на срок от шести месяцев до одного года, а с юридических лиц по тем же основаниям приставы могут удержать от двухсот тысяч до двух миллионов руб­лей.

Принятие законопроекта, уверены в правительстве, позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при взыскании просроченной задолженности. Кроме того, предлагаемые документом изменения снизят нагрузку на судебные органы.