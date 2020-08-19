Нефтяные компании сетуют на повышение налогов

19 августа. FINMARKET.RU - Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы "Роснефти" Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Татнефти" Наиль Маганов и "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов. Владимир Путин поставил на письме резолюцию профильному вице-премьеру Юрию Борисову "рассмотреть и представить предложения", пишет "Коммерсант".

Минфин подготовил законопроект, чтобы компенсировать около 200 млрд руб., которые, по мнению министерства, бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на НДД месторождений. Основные потери понесут "Газпром нефть" и "Роснефть", месторождения которых входят во вторую группу НДД (объем добычи 26 млн тонн добычи в год). Однако пострадают и другие крупные нефтяники: законопроект ухудшает условия налога для всех групп месторождений.

В своем письме главы компаний упрекают Минфин в том, что министерство снова "изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности".

Так, отрасль ожидала, что оценка эффективности и возможная корректировка условий НДД будут проведены спустя пять лет действия эксперимента (режим работает с 2019 года). Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд руб. Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДДоценивают в 180 млрд руб., при этом бюджетный эффект в 2019 году в письме не указывается.

Минфин оценивает итоги применения НДД иначе. Замминистра финансов и автор системы НДД Алексей Сазанов говорил в июне Reuters, что "у топ-5 нефтяных компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница - ноль, а вот дивиденды за это время выросли в два раза - на 500 млрд руб.". В то же время, отмечают источники "Коммерсанта", Сазанов говорил об общих инвестициях, а не вложениях именно в месторождения на НДД.

Как отмечается в письме нефтекомпаний, если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн, инвестиции - на 2,3 трлн руб., а бюджет потеряет 2,5 трлн руб.