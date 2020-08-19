Стоимость кредитов превысила ставки по депозитам в 2,5 раза

19 августа. FINMARKET.RU - Системно значимыеоткрывают вклады для так называемых клиентов "с улицы" (в основном это новые потребители) по средней максимальной ставке в 3,9%, тогда как аналогичная стоимость кредитов в 2,5 раза выше - 9,3%, подсчитали для "Известий" в компании Frank RG. Это ощутимо больше, чем годом ранее. В 2019 году разрыв был почти двукратным.

Сейчас в России 11 системно значимых финансовых организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Московский кредитный банк. На их долю приходится более 60% активов всей системы.

При этом у некоторых кредитных учреждений разрыв достигает четырехкратного размера. Например, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для клиентов "с улицы". Процент по займам для этой же категории - 12,9%. Сопоставимые уровни у "ЮниКредита" - 3% против 11,9%.

Прямой корреляции между стоимостью депозитов и кредитов нет, заявили "Известиям" в ЦБ. Например, из-за разницы в сроках по вкладам и займам возникает процентный риск: банк всегда боится столкнуться с падением ставок, тогда часть его депозитов может оказаться убыточной. В целом в 2020 году среднерыночная ставка по розничным кредитам сроком свыше одного года снижалась. Она сократилась на 1 п.п. — до 11,4% в июне по сравнению с январем, добавили в регуляторе.

Ограничений на размер маржи финансовых организаций (разница между процентами по кредитам и депозитам) нет, уточнили в пресс-службе Банка России. "С учетом всех компонентов риска и расходов прибыльность крупных банков не представляется чрезмерной. Доходность на капитал — около 13% в 2019-м и около 8% по итогам первого полугодия 2020 года", — резюмировали в ЦБ.

Актуальный разрыв ставок по депозитам и потребительским кредитам уже не выглядит справедливым, в особенности с учетом перехода ЦБ к мягкой политике, полагает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Однако логика банков в целом адекватна: они не получают от высокой маржи сверхприбыли, поскольку значительная часть средств направляется в резервы, добавил специалист. Кредитные организации стараются максимально стабилизировать свое положение на случай усиления кризиса. Разрядить ситуацию, по его мнению, могла бы более активная политика государства по субсидированию ставок по кредитам.