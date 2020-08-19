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19 августа 2020 года 08:17

Стоимость кредитов превысила ставки по депозитам в 2,5 раза

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Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
19 августа. FINMARKET.RU - Системно значимые банки открывают вклады для так называемых клиентов "с улицы" (в основном это новые потребители) по средней максимальной ставке в 3,9%, тогда как аналогичная стоимость кредитов в 2,5 раза выше - 9,3%, подсчитали для "Известий" в компании Frank RG. Это ощутимо больше, чем годом ранее. В 2019 году разрыв был почти двукратным.

Сейчас в России 11 системно значимых финансовых организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Московский кредитный банк. На их долю приходится более 60% активов всей системы.

При этом у некоторых кредитных учреждений разрыв достигает четырехкратного размера. Например, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для клиентов "с улицы". Процент по займам для этой же категории - 12,9%. Сопоставимые уровни у "ЮниКредита" - 3% против 11,9%.

Прямой корреляции между стоимостью депозитов и кредитов нет, заявили "Известиям" в ЦБ. Например, из-за разницы в сроках по вкладам и займам возникает процентный риск: банк всегда боится столкнуться с падением ставок, тогда часть его депозитов может оказаться убыточной. В целом в 2020 году среднерыночная ставка по розничным кредитам сроком свыше одного года снижалась. Она сократилась на 1 п.п. — до 11,4% в июне по сравнению с январем, добавили в регуляторе.

Ограничений на размер маржи финансовых организаций (разница между процентами по кредитам и депозитам) нет, уточнили в пресс-службе Банка России. "С учетом всех компонентов риска и расходов прибыльность крупных банков не представляется чрезмерной. Доходность на капитал — около 13% в 2019-м и около 8% по итогам первого полугодия 2020 года", — резюмировали в ЦБ.

Актуальный разрыв ставок по депозитам и потребительским кредитам уже не выглядит справедливым, в особенности с учетом перехода ЦБ к мягкой политике, полагает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Однако логика банков в целом адекватна: они не получают от высокой маржи сверхприбыли, поскольку значительная часть средств направляется в резервы, добавил специалист. Кредитные организации стараются максимально стабилизировать свое положение на случай усиления кризиса. Разрядить ситуацию, по его мнению, могла бы более активная политика государства по субсидированию ставок по кредитам.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  ставки

 
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